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Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:07 | Son Güncelleme

Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından başkent Priştine'deki bir ilköğretim okuluna 20 projektör cihazı bağışlandı.

"Xhemajl Mustafa" ilköğretim okulunda yapılan dağıtım törenine Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş ve diğer yetkililer katıldı.

Büyükelçi Sakar, burada yaptığı konuşmada, genç nüfuslu dinamik bir ülke olan Kosova'da eğitimin de kaliteli olmasının önemine değindi.

Projenin Kosovalı öğrencilerin eğitimine katkı sağlamasını temenni eden Sakar, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi eğitim almaları hepimizin üzerine düşen sorumluluklar içermektedir. Biz Türkiye olarak dost ve kardeş Kosova halkının her daim yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu çabada Türk Temsil Heyetimiz, Yunus Emre Enstitümüz, TİKA'mız ve diğer kurumlarımızla çalışmalarımıza ara vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Albay Baş da Türk Temsil Heyet Başkanlığının dost ve kardeş olarak nitelendirdikleri Kosova'da eğitim, kültür, sağlık ve altyapı gibi alanlarda ülke insanının hayatına dokunabilecek çalışmalar yaptığını söyledi.

En çok üzerinde durdukları ve gayret sarf ettikleri projelerin eğitim alanında olduğunu söyleyen Baş, "Dost ve kardeş ülkemiz olan Kosova'da, aziz Atatürk'ün tabiriyle, geleceğin güvencesi olan eğitim yaptığımız katkılar bizim gurur ve mutluluk kaynağımız olmaktadır." diye konuştu.

Okul müdürü Vjollca Jupolli ise bu girişimin okuldaki eğitim kalitesini artıracağını ve dersleri daha interaktif yapacağını kaydederek, ülkenin eğitimde yeni bir döneme girdiğini, bu dönemin teknolojisiz olamayacağını vurguladı.

Katılımcılar törenin ardından öğrencilerin hazırladığı programı izledi.

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Anahtar Kelimeler:
KFOR Kosova Türk askeri Türkiye

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