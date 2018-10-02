Türk askerinden Kosova'ya sağlık alanında destek

YAKOVA (AA) - Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından ülkenin batısında bulunan Yakova şehrindeki Rogova köyü Aile Sağlık Merkezine tıbbi malzeme yardımı yapıldı.

Yardım projesine ilişkin sağlık merkezinde gerçekleşen törende konuşan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, yapılan yardımlarla Yakova halkına verilen sağlık hizmetlerinin daha ileri seviyelere taşınması temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti kurumları ve Türk Temsil Heyetinin Kosova’da çok önemli projelere imza attığını aktaran Kılıç, bunların içerisinde eğitim ve sağlık alanındaki projelerin çok öncelikli ve önemli olduğuna işaret etti.

Dost ve kardeş ülke olarak gördükleri Kosova'nın sağlık ve eğitim hizmetlerine katkı sağlamaktan duydukları mutluluğu dile getiren Kılıç, "Bu projeler bir açıdan da Türk insanının Kosova halkına, Kosova insanına sevgisinin, ilgisinin de bir tezahürüdür. Hiçbir karşılık beklemeden gerçekleştirdiğimiz bu projelerde bizler için en büyük mükafat bu projeler vesilesiyle çok daha iyi hizmetler alacak olan Kosova halkının ve Kosovalı dostlarımızın mutluluğudur." diye konuştu.