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Türk askerine 'Pınar'lı teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 22:44 | Son Güncelleme

Doğum sancıları tutan ve Mehmetçik tarafından zırhlı personel taşıyıcıyla hastaneye ulaştırılan Suriyeli kadın, doğan bebeğine, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı "Pınar" ismini verdi.

Türk askerine 'Pınar'lı teşekkür

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden Mehmetçik, Suriyeli hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberi üzerine harekete geçti.

Zırhlı personel taşıyıcıyla Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırılan Ziheyye El Halil, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Doğum sonrası Mehmetçiğe teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bebeğinin ismini "Pınar" koyduğunu söyledi.

Mehmetçik de Pınar bebeğe ve annesine sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileğinde bulundu. (AA)

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Barış Pınarı Harekatı pınar

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