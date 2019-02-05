HABER

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 19:36 | Son Güncelleme

TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

Ayrıntılar geliyor....

Duyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorumDuyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorum
Okuldaki silahlı dehşete, 22 yıl 5 ay hapis cezası istemiOkuldaki silahlı dehşete, 22 yıl 5 ay hapis cezası istemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras'ı kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras'ı kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tezkere TBMM Aden Körfezi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor

Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil edildi

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras'ı kabul etti

Son dakika! Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem!

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

İstanbul'da korkunç kaza! Kadın yolcu otomobilden fırladı

İstanbul'da korkunç kaza! Kadın yolcu otomobilden fırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.