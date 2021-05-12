'Türk balıkçı tekneleri iki İtalyan gemisine taş attı' iddiası

Olayın salı sabahı 10:10 sularında yaşandığını ileri süren donanma yetkilileri, çok sayıdaki Türk balıkçı teknesi ile iki İtalyan teknesi arasında sıcak temas yaşandığını açıkladı.

Türk teknelerinin İtalyan teknelerine çok yakın manevralar yaptığını da ileri süren donanma ayrıca, Türk tarafından taş ve sis bombası atılması nedeniyle İtalyan gemilerinden birinin hafif zarar gördüğü ifade edildi.

Olayın yaşandığı bölgeye 35 deniz mili mesafedeki bir İtalyan zırhlısının bölgeye gönderildiğini de belirten donanma, bir Türk sahil güvenlik botunun da olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Konu hakkında Türk tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

