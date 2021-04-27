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Türk bayrağı yırtan ırkçı milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı!

27.04.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin Avrupa Parlamentosu (AP) oturumda Türk Bayrağı'nı yırtarak büyük tepkiye yol açmıştı. AP, oylama yaparak ırkçı milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı. Lagos kararın ardından jet hızıyla tutuklandı.

Türk bayrağı yırtan ırkçı milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı!

Avrupa Parlamentosunda yapılan oylamada, daha önce Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmaya çalışan Yunanistan'daki ırkçı Altın Şafak Partisi Üyesi Yannis Lagos'un dokunulmazlığı kaldırıldı.

Parlamentoda dün akşam yapılan ancak sonuçları bugün açıklanan oylamada, 658 milletvekili Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılması için oy verdi, 25 milletvekili karşı çıktı.

Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.

Dokunulmazlık hakkı elinden alınan ırkçı milletvekili için jet hızıyla gözaltına alındı. Lagos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada tutuklandığını doğrularken 'Belçika'da bir polis arabasındayım. Dinsizler, hırsızlar ve Yunan karşıtları beni hapse götürüyor.' ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin oylama sonucuyla ilgili Yunanistan'ı bilgilendireceği ayrıca bir talep gelmesi halinde parlamentonun yetkisi kapsamında bunun da karşılanacağı bildirildi.

Bu aşamadan sonra Yunanistan'ın Lagos hakkında uluslararası tutuklama emri çıkartması bekleniyor. Bu durumda Lagos'un Belçika'da yakalanması halinde tutuklanması, Yunanistan'a dönmek isterse gönderilmesi gerekiyor.

Lagos gibi hapis cezası alan bir başka Altın Şafak Üyesi eski Yunanistan Meclisi Üyesi Hritsos Pappas da henüz yakalanamadı. Pappas'ın Balkanlar'da bir ülkede saklandığı iddia ediliyor.

Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak Yunanistan'dan kaçarak Brüksel'e gitmişti.

Lagos, Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu. 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve cezalar almıştı.

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Yunanistan

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