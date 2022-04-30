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  4. Yola düşen Türk bayrağını görünce hemen aracını durdurdu! Davranışı büyük takdir topladı

Yola düşen Türk bayrağını görünce hemen aracını durdurdu! Davranışı büyük takdir topladı

30.04.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde trafikte ilerleyen bir sürücü, yerde bir Türk bayrağını görünce durdu. Sürücünün bayrağı yerden alıp katladığı anlar, radar aracının kamerası tarafından görüntülendi.

Olay bugün sabah saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi.

Göztepe'den Konak istikametine seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yolda yere düşmüş bir Türk bayrağını görünce aniden aracını durdurdu. Dörtlüleri yanık bir şekilde yol ortasında duran aracın sürücüsü, araçtan inip Türk bayrağını yerden aldı ve katlayarak aracının bagajına koydu.

Tekrar otomobiline binen sürücü, yoluna devam ederken o anlar, İzmir Emniyet Müdürlüğüne ait bir radar aracının kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

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İzmir
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