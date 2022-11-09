HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Türk beyin cerrahına uluslararası bir ödül daha!

Türk beyin cerrahına uluslararası bir ödül daha!

09.11.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği’nin en büyük ödülünün sahibi oldu! Dünya Nörolojik Cerrahi Akademisi’nin ilk Türk Başkanı olan, dünyanın sayılı beyin cerrahlarından Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Nöroşirurji alanında Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği’nin (EANS) en büyük ödülü kabul edilen “Üstün Hizmet Ödülü” nün sahibi oldu.

Türk beyin cerrahına uluslararası bir ödül daha!

Avrupa’da beyin cerrahisi alanında tüm dernekleri çatısı altında toplayan Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği’nin (EANS) ‘Üstün Hizmet Ödülü’ iki yılda bir, bilim ve eğitim alanında yaptıkları sıra dışı çalışmalarla kendisinden sonrakilere ilham kaynağı olan kişilere veriliyor. Prof. Dr. M. Necmettin Pamir’e ‘Üstün Hizmet Ödülü’, EANS’ın, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ da düzenlenen Avrupa kongresinde yapılan törende takdim edildi.

1667984487_G__rsel_2

Çeşitli ülkelerden gelen seçkin bir katılımcı topluluğunun huzurunda, Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği (EANS) Başkanı Prof. Dr. Andreas Demetriades tarafından plaket ve sertifikası takdim edilen Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Avrupa Nöroşirurjisine yapmış olduğu olağanüstü hizmetlerinden dolayı ‘Üstün Hizmet Ödülü’nü alan ilk Türk hekim oldu.

“ÜLKEMİZ VE KENDİ ADIMA ONUR DUYDUM”

2016-2018 yılları arasında Dünya Nörolojik Cerrahi Akademisi’nin (President of World Academy of Neurological Surgery) ilk Türk Başkanı olan, dünyanın sayılı beyin cerrahlarından Acıbadem Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Türk Nöroşirurjisi açısından bu ödülün bir takdir ve şeref olduğunu, ülkemizin bu ödülü hak ettiğini belirtirken, “Kişisel olarak da bugüne dek yaptıklarımızın, ürettiğimiz akademik çalışmaların ve ürettiğimiz evrensel bilginin takdir edildiğini görmekten dolayı onur duydum” dedi.

PROF. DR. PAMİR’İN GENÇLERE TAVSİYESİ

Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Türk beyin cerrahisinin çok parlak bir tıp dalı olduğunu belirterek “Bu alanda yeni yetişen gençlerin son derece yetenekli olduğunu görmek, geleceğin çok daha iyi olacağına yönelik inancımı güçlendiriyor. Gençlere her zaman en büyük tavsiyem; çok çalışmaları ve evrensel bilgiye katkıda bulunmalarıdır.” diye konuştu.

1667984489_G__rsel_4

ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLMUŞTU

Bir dönem Türk Nöroşirurji Derneği Başkanlığı’nı yürüten, Amerikan, Alman ve Dünya Nöroşirurji Akademilerinde üyeliği bulunan, 18 ulusal ve uluslararası derneğin üyesi olan Prof. Dr. M. Necmettin Pamir’in nöroşirurji üzerine 268 uluslararası dergide yayınlanmış çalışması bulunuyor. Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, dünyanın sayılı beyin cerrahlarının yer aldığı Amerikan Beyin Cerrahi Akademisi’ne de kabul edildi. 1953 doğumlu olan Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, American Academy'e Prof. Dr. Gazi Yaşargil’den sonra girebilen ikinci Türk beyin cerrahı. 1984 yılında kurulan Avrupa-Asya Beyin Cerrahisi Akademisi’nde geçmişte sekreterlik ve başkan yardımcılığı yapan Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, 2007-2009 yılları arasında da akademiye başkanlık yapmıştı. 2016 yılında da Avrupa-Asya Nöroşirurji Akademisi’nden aldığı (Academia Eurasiana Neurochirurgica) Altın Madalya ile başarısını taçlandırmıştı. Prof. Dr. Necmettin Pamir, Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği’nin (EANS) en büyük ödülü kabul edilen “Üstün Hizmet Ödülü”nü almasıyla, bugüne dek toplam 14 ödülün sahibi oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göbek yağını cayır cayır yakıyor: Bir bardağı yeterGöbek yağını cayır cayır yakıyor: Bir bardağı yeter
‘Ölüler de güler’ paylaşımı şok etkisi yarattı! Müge Anlı canlı yayında böyle sordu...‘Ölüler de güler’ paylaşımı şok etkisi yarattı! Müge Anlı canlı yayında böyle sordu...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile kameraların karşısında! O teröristin ismini verdi... 'Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor'Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile kameraların karşısında! O teröristin ismini verdi... 'Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor'
Anahtar Kelimeler:
beyin cerrahi

En Çok Okunan Haberler

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren haber! 24 saat içinde başvuran alabilecek

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren haber! 24 saat içinde başvuran alabilecek

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Ses getiren konserde ekipleri harekete geçiren olay

Ses getiren konserde ekipleri harekete geçiren olay

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

Flaş fırsat: Puma ayakkabı kısa süreliğine 570 TL'ye düştü!

Flaş fırsat: Puma ayakkabı kısa süreliğine 570 TL'ye düştü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.