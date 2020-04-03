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Türk bilim insanları, birden fazla hastaya yetebilecek solunum cihazı aparatı geliştirdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.04.2020 11:21 | Son Güncelleme

Türk bilim insanları, 3 boyutlu yazıcı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede olası ihtiyaç durumuna karşı yoğun bakım şartlarında birden fazla hastanın ihtiyacını karşılayabilecek solunum cihazı aparatı geliştirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Gülhane Medikal ve Tasarım Üretim Merkezi'nde yapılan üretime ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

METÜM'ün 3 boyutlu yazıcı ve titanyum malzemeden vücut yedek parçaları ürettiğini anlatan Erdöl, tıbbın ihtiyacını karşılamak için plastik malzemelerden de üretim yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine destek olmak amacıyla yoğun bakım koşullarındaki hastaların solunum ihtiyaçlarını karşılayan ventilatör cihazlarının daha fazla hastada kullanılabilmesi için aparat imal ettiklerini bildiren Prof. Dr. Erdöl, "Bunlarla ilgili verileri Bakanlığımıza aktardık. İhtiyaç olursa biz bu üretimi yapmaya ve Sağlık Bakanlığımıza ücretsiz olarak vermeye hazırız. Bunu şu anda başarmış durumdayız." dedi.

"METÜM TÜM İHTİYACI KARŞILAYABİLECEK DURUMDA"

Gülhane Medikal ve Tasarım Üretim Merkezi (METÜM) Müdürü Prof. Dr. Simel Ayyıldız, aparatların 3 boyutlu yazıcı kullanılarak yapıldığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs vakalarının arttığı ülkelerde solunum cihazının da birden fazla hastada kullanılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Ülkemizde şu an böyle bir ihtiyaç yok. İlerleyen dönemde bir ihtiyaç olur ya da bizden bir ihtiyaç talep eden yerler olması durumuna karşı biz de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi olarak bir solunum cihazının birden fazla hastada kullanılmasını sağlayan bir aparat tasarlayıp ürettik."

Prof. Dr. Ayyıldız, üretilen materyallerin yoğun bakım ve genel cerrahi uzmanlarının bizzat kendilerinin hastalarda kullanıp kullanamayacaklarını değerlendirdiklerini belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Solunum cihazını birden fazla hastada kullandırabilmek için çeşitli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Şu an için ürettiğimiz ürün, en fazla 2 hastada çok elzem durumlarda ihtiyaç duyulursa kullanılabilecek. Ürettiğimiz aparat, solunum cihazında ya bilinci yerinde olan hastalarda oksijen desteği sağlamak için ya da entübe edilmiş yani uyutulan hastalarda solunum desteğinin solunum cihazıyla sağlandığı durumlarda kullanılabilir."

Simel Ayyıldız, gerektiği durumlarda merkezin 7 gün 24 saat çalışarak tüm ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayabileceğini belirterek, "Daha büyük talepler olursa bizim prototiplerimiz farklı tekniklerle çoğaltılarak kullanılabilir. Umarız hiçbir zaman ihtiyaç duyulmaz ama olası bir durumda Gülhane METÜM her zaman bu anlamda halkımızın yanında olacaktır." diye konuştu.

(AA)

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