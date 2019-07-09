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Türk Büyükelçi Ürdün'de, FETÖ'yle mücadeleyi anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 23:58 | Son Güncelleme

Türk Büyükelçi Ürdün'de, FETÖ'yle mücadeleyi anlattı

AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdünlü milletvekillerine Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Büyükelçilik sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, Karagöz, Ürdün Meclisi Dış ilişkiler ve Ürdün-Türkiye Dostluk Komiteleri üyelerinin, Türk-Ürdün Dostluk Grubu Başkanı ve Senato Başkan Yardımcısı Münir Sobar liderliğinde, Türkiye ile ilişkiler çerçevesinde düzenlediği özel oturuma katıldı.

Karagöz'ün meclis üyelerine, Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkilerde yaşanan son gelişmeler ile 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından FETÖ'ye karşı mücadelede atılan adımlara ilişkin bilgi verdiği ifade edildi.

Oturumda ayrıca Türkiye'nin terörle mücadele, Suriye ve mülteciler dosyası ile Kudüs'ün statüsü ve Filistin davasına ilişkin politikasının ele alındığı belirtildi.

Düzenlenen kapalı oturumda ise meclis üyelerinin, Türkiye'nin iç ve dış politikasının yanı sıra ekonomik gelişmeler hakkında çeşitli sorular yönelttikleri aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Karagöz Ürdün

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