Türk cerrahtan çığır açacak yenilik: Ameliyatsız yok ediyor! Tıp dünyasında heyecan uyandırdı

Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Özdemir’n beyin tümörlerine karşı geliştirdiği cihaz, tıp dünyasında yankı uyandırdı. Op. Dr. Özdemir’in, ultrason dalgalarıyla beyin tümörlerini hedef almanın ve yok etmenin mümkün olabileceğini gösteren araştırması ve bu teknolojiyi kullanarak geliştirdiği cihaz, özellikle tedavi bekleyen hastaları umutlandırdı. Öte yandan Tuğberk Özdemir’in, "Yüksek Yoğunluklu Ultrasonun Beyin Tümörüne Etkileri" konulu araştırması, tıp dünyasının prestijli dergisi European Review for Medical and Pharmacological Sciences da da yayınlandı.

AMELİYATSIZ, 1MM HATA PAYIYLA TÜMÖR HÜCRELERİNİ YOKE DİYOR

Op. Dr. Özdemir, araştırmasıyla ilgili “Bu araştırma; ultrason dalgalarının özel bir açı ve dalga boyuyla MR cihazı altında uygulandığında, 1 mm hata payıyla tümör hücrelerini yok edebildiğini ortaya koydu. Beyin tümörü olan hastadan ameliyatla alınan bir tümöre, laboratuvar ortamında geliştirdiğimiz bu cihazla ultrason dalgalarını uyguladık. Sonrasında yaptığımız moleküler incelemelerde tümörün yok olduğu gördük” dedi.

AMELİYATI RİSKLİ VEYA İMKANSIZ OLAN HASTALAR İÇİN HAYATİ BİR GELİŞME

Medicana International İzmir Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Özdemir’in, ultrason dalgalarını kullanarak beyin tümörlerini hedef almanın ve yok etmenin mümkün olabileceğini gösteren araştırma kapsamında geliştirdiği cihaz, şu anda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinde (FDA) onay aşamasında bulunuyor. Onay süreci başarıyla tamamlandığında, cihazın klinik kullanımı için gerekli çalışmalar başlatılarak, beyin tümörü tedavisinde kısa sürede hastaların yararına sunulması sağlanacak. Beyin tümörlerinin ameliyat gerektirmeden tedavi edilebilmesini sağlayacak olan bu yöntem, tıp dünyasında heyecan oluşturdu. Op. Dr. Özdemir, bu yöntemin avantajlarıyla ilgili, “Ultrason dalgaları ile tümör hücrelerini seçici bir şekilde hedef almak ve yok etmek, tedavi sürecini önemli ölçüde basitleştirebilir. Bu yaklaşım, özellikle ameliyatı riskli veya imkansız olan hastalar için umut vaat ediyor” dedi.

“ATATÜRK'ÜN HEKİMLERE DUYGUĞU GÜVEN BANA IŞIK OLUYOR”

Beyin pili olarak bilinen derin beyin sitümilasyonu tedavisi üzerine de başarılı çalışmalar yürüten Op. Dr. Tuğberk Özdemir, araştırmanın yayınlanmasının ardından olumlu tepkiler aldığını belirterek şunları söyledi:

“Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ diyerek bizlere olan güvenini ifade etmiş. Atatürk’ün bizlere olan güveni, her birimizin üzerinde taşıması gereken bir mirastır. Bu miras, hekimlik mesleğine olan sevgimi daha da derinleştiren, bilimsel araştırmalara ve klinik uygulamalara olan tutkumu artıran bir ışık oldu.”

(İHA)





