Türk dernekten Etiyopya'da bir kasabaya yardım

ADDİS ABABA (AA) - Türk sivil toplum örgütü Gönüllü Öğrenme Grubu Derneği (GÖGDER), Etiyopya'nın güneyindeki kırsal bir bölgede hayata geçirdiği kalkınma ve altyapı çalışmalarıyla bölge halkının hayatını kolaylaştırdı.

GÖGDER, başkent Addis Ababa'dan yaklaşık 620 kilometre uzaklıktaki Yabello kasabasında yaşayan yoksul halk için kalkınma, altyapı ve barınma alanında çeşitli faaliyetlerde bulundu.

Kasabaya yapılan projelerin açılışı ve yoksul ailelere yardımda bulunmak üzere bölgeye hareket eden ekibe, GÖGDER Başkanı Süleyman Erdemir ve Addis Ababa Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Evren Müderrisoğlu da eşlik etti.

Diğer bir Türk sivil toplum örgütü İyilikder iş birliğinde 100 aileye toplamda 300 küçükbaş hayvan dağıtan dernek, bölge halkının tahıllarını öğütebilmesi ve geçimini temin edebilmesi için de bir değirmen kurdu.

Yaklaşık 20 bin nüfuslu kasabaya gelen bir su kanalını bir kilometre uzatarak daha fazla hanenin suya erişimini sağlayan dernek, bazı ihtiyaç sahibi kadınlar için de yeni bir barınma merkezi inşa etti.