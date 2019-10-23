Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı KKTC'de yapıldı

Başçeri, "KKTC'deki belediyelerin de bu gönül coğrafyasındaki belediyelerle, başta Anadolu olmak üzere tüm gönül coğrafyamızdaki belediyelerle ilişkilerini geliştirmeleri KKTC'nin görünürlüğünün ortaya konması açısında da önem taşıyor." ifadesini kullandı.

"TDBB'nin faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi olarak büyük bir gurur ve iftiharla takip ediyorum, takip ediyoruz." diyen Başçeri, Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki tüm belediyelerin birbiriyle bağlantılarını pekiştirmelerini temenni ettiklerini belirtti.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Mili Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Türkiye, KKTC, Kuzey Makedonya, Moldova, Kırgızistan, Bosna Hersek'ten TDBB Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Belediyelerin kardeş şehir ilişkilerini çok önemsediklerini vurgulayan Başçeri, sadece Anadolu ve Türkiye'deki belediyelerle değil diğer ülkelerdeki belediyelerle de kurulacak yakın ilişkilerin, KKTC'nin gerçeklerinin o şehir ve bölgelerde tanıtılması açısından önem taşıdığına dikkati çekti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışından gelen belediye başkanlarıyla KKTC'de bulunmanın, kendileri için gurur verici olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, "TDBB'nin kurulduğu günden beri her seçimden sonra ilk yurt dışı toplantılarını KKTC'de yapıyor olmasının, KKTC'ye bu kurumsal yapının içinde olabilmesi için ne kadar önem verildiğini gösteriyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, KKTC'nin büyük bir milli mücadele sonrasında kurulan bir devlet olduğunu ve bir kurumsallaşma sürecini yaşadığını, kurulduğu günden bu yana KKTC'li belediye başkanlarını içine kattığını ve onlara moral verdiğini, belediyelerin vizyonlarının gelişmesinde de katkı yaptığını anlattı.

- "TDBB kültürel mirası korumak amacıyla kurulmuş bir birliktir"