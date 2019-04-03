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Türk dünyasına özel derginin "Kazakistan" sayısı yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Parlamenterler Birliğince, uluslararası ilişkilerle ilgili akademik makalelerin, röportajların, söyleşilerin, güncel haber ve temel bilgilerin yer aldığı - "Türk Dünyasından Parlamenter Bakış" isimli e-derginin Kazakistan özel sayısı yayına girdi - Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ile röportajın yer aldığı derginin ikinci sayısında, Kazakistan'ın ticaret hacmi, Türk ve dünya barışına katkıları ile Kazakistan-Türkiye askeri ilişkilerine ilişkin bilgiler aktarılıyor

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği'nce (TDPB) uluslararası ilişkilerle ilgili akademik makalelerin, röportajların, söyleşilerin, güncel haber ve temel bilgilerin yer aldığı "Türk Dünyasından Parlamenter Bakış" isimli e-derginin Kazakistan özel sayısı yayımlandı.

Birlik tarafından hazırlanan derginin "Kazakistan Dosyası" konulu ikinci sayısı, okuyucuyla buluştu.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ile röportajın da yer aldığı derginin ikinci sayısında, Kazakistan'ın ticaret hacmi, Türk ve dünya barışına katkıları, Kazakistan-Türkiye askeri ilişkilerine ilişkin bilgiler aktarılıyor.

Kazakistan ve Türkiye arasındaki askeri ilişkiler ile Kazakistan Türk ve dünya barışına katkılarının analiz edildiği dergide, Prof. Dr. Orhan Kavuncu'nun "Türk Dünyası'nın Aksakalı: Nazarbayev", Prof. Dr. Musa Yıldız'ın "Ahmet Yesevi Üniversitesinin Misyonu" ve Hülya Özkoyuncu'nun "Kazakistan Seyahat Notları" konulu yazılar yer alıyor.

Ülkenin önemli destanlarına da yer verilen dergide, TDPB'nin Türk dünyasına yönelik faaliyetleri anlatılıyor.

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