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Türk Eğitim-Sen dava açmıştı! Danıştay'dan öğretmenler için önemli karar

15.11.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danıştay 2. Dairesi, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin "Mesleki gelişim çalışması" başlıklı 8. maddesinin yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Türk Eğitim-Sen dava açmıştı! Danıştay'dan öğretmenler için önemli karar

Türk Eğitim-Sen, 13 Mayıs'ta yürürlüğe giren Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin, "Mesleki gelişim çalışması" başlıklı 8. maddesinin, Yönetmelik ve Kanunda olmayan bir düzenlemeyle uzman öğretmen ve başöğretmenliğe başvuracak adaylara başvuru şartı olarak yeni bir kriter getirdiğini ileri sürerek, maddenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay 2. Dairesine dava açtı.

İlk olarak yürütmenin durdurulması talebini değerlendiren Daire, bunu oy birliğiyle reddetti.

Danıştay 2. Dairesinin kararının gerekçesinde, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenen "Mesleki gelişim çalışması" başlıklı 8. maddesinde, başöğretmenlik ve uzman öğretmenliğe başvuracaklarda aranan şartlara yer verildiği hatırlatıldı.

Kararda, "Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için öngörülen mesleki gelişim çalışmalarında ve eğitim programında, eğitim hizmetlerinin gereklerine uygun olarak günün değişen ve gelişen şartları doğrultusunda güncellenme ihtiyacı olabileceği açıktır. Nitekim, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, söz konusu mesleki gelişim çalışmalarına ve eğitim programına ilişkin usul ve esaslar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge ile belirlenmiş olup, yönerge ekinde de eğitim programına ve mesleki gelişim çalışmalarına yönelik ayrıntılı düzenlemeler yer almıştır." açıklamasına yer verildi.

Yönerge ile 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği hükümleri kapsamı ve sınırları çerçevesinde, üst hukuk normlarının uygulanmasına yönelik olarak, ikincil bir düzenleme yapıldığı vurgulanan gerekçede, "Dava konusu olan düzenlemede, kamu yararına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına aykırılık görülmemiştir." tespitinde bulunuldu.

Gerekçede, daha önce Danıştay tarafından benzer bir konuda, 5 Şubat 2021 tarihli Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nin "Eğitim Yönetimi Sertifika Programı" başlıklı 14. maddesinin yürütmesinin durdurulmasının isteminin reddedildiği anımsatıldı.

(AA)

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