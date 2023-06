Türk gencin jesti İtalya'da gündem oldu! Sosyal medya onu konuşuyor

Uşak'ta yaşayan İtalya'daki Bologna Üniversitesi'nde Ortadoğu alanında yüksek lisans eğitimi gören 32 yaşındaki Yusuf Karataş, çok güzel anılarını bıraktığı İtalya'dan Türkiye'ye döndü. Zaman zaman İstanbul'a da gelen Karataş, geçen Mayıs ayında İtalya'da can kaybının yanı sıra 1 milyar Euro'ya yakın zarara yol açan Emile Bologna Bölgesi'ndeki sel felaketini İtalyan ve Türk medyasındaki haberlerden izledikten sonra duygularını içeren mektubu kaleme alırken, eyalet Belediye Başkanı Stefano Bonaccini ve Eyalet Valisine gönderdi.

Karataş, "Bologna Üniversitesi'nde öğrenciydim ve üç yıl Bologna'da yaşadım. Emilia-Romagna'daki sel için tüm kalbimle üzgünüm. Biraz yardım gönderiyorum. Sana sarılıyorum. Her şey çok güzel olacak" diye yazarken, 50 Euro'yu da zarfa koydu. Belediye Başkanı Stefano Bonaccini, sosyal medya hesaplarından Türk gencinin İtalyanca mektubu ve gönderdiği paranın fotoğrafını "İçi ısıtan küçük jestler" notuyla paylaşırken binlerce beğeni aldı.

'İTALYA BENİM İKİNCİ MEMLEKETİM'

Bu jest İtalyan medyasında da yankı buldu. Yusuf Karataş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 'Türkiye Yüzyılı'na önem vererek duygularını yazdığını ve bunun İtalya'da ciddi bir karşılık bulduğunu söyledi. Karataş, İtalya'yı ikinci memleketi olarak gördüğünü ve bu felaketi kısa sürede atlatmasını dilediğini belirtti.

Karataş, "İtalya'da Milano eski Başkonsolosu Özgür Uludüz döneminde staj yapma imkanı bulmuştum. O dönemdeki başkonsolosumuz Özgür bey ve hem Dışişleri Bakanlığımızın göstermiş oldukları yol çerçevesinde dünyanın her yerindeki insanlarla kucaklaşmayı göstermeliyiz. Felaketlerin olduğu her yerde insanlık adına elimizden geldiğince yardım elimizi uzatmalıyız. Benim İtalya ile bir gönül bağım var. Bunu İtalyanca söyleyelim; 'Per me L'İtalia il mio seconda peace' yani İtalya benim ikinci memleketim. Türk vatandaşıyım ama kalbim ve dualarım hep İtalyan halkı ile beraber. Umarım Emilia-Romagna bölgesinde insanlar kısa sürede eski güzel günlerine döner. Başkanın mektubumu yayınlaması beni çok onurlandırdı. İtalya'da korona döneminde sivil savunma dernekleri ile birlikte de çalışmıştım. Dünyanın bütün mazlum bölgelerinde kendimizi hissettirmeliyiz" dedi.

(DHA)