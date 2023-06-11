HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türk gencin jesti İtalya'da gündem oldu! Sosyal medya onu konuşuyor

Türk gencin jesti İtalya'da gündem oldu! Sosyal medya onu konuşuyor

11.06.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da geçen Mayıs ayında 13 kişinin yaşamını yitirdiği Emilia-Romagna bölgesine mektupla birlikte yardım gönderen Yusuf Karataş isimli Türk genç, İtalyanların gönlünü fethetti. Eyalet Belediye Başkanı Stefano Bonaccini, Karataş'ın gönderdiği para ve mektubu sosyal medya hesabından paylaşırken, "İçi ısıtan küçük jestler" notunu yazdı. Belediye başkanının paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, Türk genci, sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Türk gencin jesti İtalya'da gündem oldu! Sosyal medya onu konuşuyor

Uşak'ta yaşayan İtalya'daki Bologna Üniversitesi'nde Ortadoğu alanında yüksek lisans eğitimi gören 32 yaşındaki Yusuf Karataş, çok güzel anılarını bıraktığı İtalya'dan Türkiye'ye döndü. Zaman zaman İstanbul'a da gelen Karataş, geçen Mayıs ayında İtalya'da can kaybının yanı sıra 1 milyar Euro'ya yakın zarara yol açan Emile Bologna Bölgesi'ndeki sel felaketini İtalyan ve Türk medyasındaki haberlerden izledikten sonra duygularını içeren mektubu kaleme alırken, eyalet Belediye Başkanı Stefano Bonaccini ve Eyalet Valisine gönderdi.

27dd3302627e8e6f53fe121183025e38

Karataş, "Bologna Üniversitesi'nde öğrenciydim ve üç yıl Bologna'da yaşadım. Emilia-Romagna'daki sel için tüm kalbimle üzgünüm. Biraz yardım gönderiyorum. Sana sarılıyorum. Her şey çok güzel olacak" diye yazarken, 50 Euro'yu da zarfa koydu. Belediye Başkanı Stefano Bonaccini, sosyal medya hesaplarından Türk gencinin İtalyanca mektubu ve gönderdiği paranın fotoğrafını "İçi ısıtan küçük jestler" notuyla paylaşırken binlerce beğeni aldı.

153a96575b593c7b4e8110c368e3b84f

'İTALYA BENİM İKİNCİ MEMLEKETİM'

Bu jest İtalyan medyasında da yankı buldu. Yusuf Karataş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 'Türkiye Yüzyılı'na önem vererek duygularını yazdığını ve bunun İtalya'da ciddi bir karşılık bulduğunu söyledi. Karataş, İtalya'yı ikinci memleketi olarak gördüğünü ve bu felaketi kısa sürede atlatmasını dilediğini belirtti.

a03f526214140be198b2f728bcce0e59

Karataş, "İtalya'da Milano eski Başkonsolosu Özgür Uludüz döneminde staj yapma imkanı bulmuştum. O dönemdeki başkonsolosumuz Özgür bey ve hem Dışişleri Bakanlığımızın göstermiş oldukları yol çerçevesinde dünyanın her yerindeki insanlarla kucaklaşmayı göstermeliyiz. Felaketlerin olduğu her yerde insanlık adına elimizden geldiğince yardım elimizi uzatmalıyız. Benim İtalya ile bir gönül bağım var. Bunu İtalyanca söyleyelim; 'Per me L'İtalia il mio seconda peace' yani İtalya benim ikinci memleketim. Türk vatandaşıyım ama kalbim ve dualarım hep İtalyan halkı ile beraber. Umarım Emilia-Romagna bölgesinde insanlar kısa sürede eski güzel günlerine döner. Başkanın mektubumu yayınlaması beni çok onurlandırdı. İtalya'da korona döneminde sivil savunma dernekleri ile birlikte de çalışmıştım. Dünyanın bütün mazlum bölgelerinde kendimizi hissettirmeliyiz" dedi.

a5cc9b2fe9a0dfdae63bc4e929951baa

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB acı haberi duyurdu: İki asker şehit olduMSB acı haberi duyurdu: İki asker şehit oldu
Zeydan Karalar'ın görüntüsü gündem oldu! Hemen açıklama geldiZeydan Karalar'ın görüntüsü gündem oldu! Hemen açıklama geldi
MKE'nin fabrikasında patlama! 5 kişi hayatını kaybetti, kahreden sözler: 'Ben ölseydim de sen ölmeseydin'MKE'nin fabrikasında patlama! 5 kişi hayatını kaybetti, kahreden sözler: 'Ben ölseydim de sen ölmeseydin'
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İtalya

En Çok Okunan Haberler

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

Derin dekolteli müşterisiyle yaptığı dans olay oldu!

Derin dekolteli müşterisiyle yaptığı dans olay oldu!

Kuşadası ve Adana'da korkutan depremler

Kuşadası ve Adana'da korkutan depremler

Dünyanın gözü İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı o isimlerle takip etti

Dünyanın gözü İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı o isimlerle takip etti

MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!

MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!

Zeydan Karalar'ın görüntüsü gündem oldu! Hemen açıklama geldi

Zeydan Karalar'ın görüntüsü gündem oldu! Hemen açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.