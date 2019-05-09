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Türk gencine İsveç Kralı’nın elinden diploma

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 22:01 | Son Güncelleme

İsveç’te Türk Gençlik Federasyonu (TUF) Başkanı Damla Göktan İsveç Kraliyeti tarafından açılan bir kursu tamamlayarak bitirme diplomasını İsveç Kralı Carl 16.

İsveç’te Türk Gençlik Federasyonu (TUF) Başkanı Damla Göktan İsveç Kraliyeti tarafından açılan bir kursu tamamlayarak bitirme diplomasını İsveç Kralı Carl 16. Gustaf’ın elinden aldı.

İsveç’te Türk Gençlik Federasyonu (TUF) Başkanı Damla Göktan, İsveç Kraliyeti tarafından açılan Liderlik Kursu’nu başarı ile tamamladığını gösteren diplomasını İsveç Kralı Carl 16. Gustaf’ın elinden aldı. Diğer kursiyerler ile yapılan tören sonrası duygularını ifade eden Göktan "İsveç Kralı Carl 16. Gustaf eskiden izciymiş bir gün ormanda İzci Fedarasyonu Başkanıyla yürüyorlarmış. Kral toplum tarafından ön plana çıkarılan realite şovlarda yanlış insanlar oluyor demiş. Büyük işler başaran gençler örnek alınmalı, demiş. Böylece Liderlik Kursu’nun temel düşüncesi doğmuş ve Kral’ın Genç Liderlik Vakfı ve İzciler Halk Üniversitesi bu projeyi başlatmışlar. Bence en güzel şey gençleri bu şekilde ön plana koymak. Bir yarışmaya katılıp ünlü olanlar çok kısa zamanda unutuluyor. Ama böyle olaylar ömür boyu akılda kalıyor.” ifadelerini kullandı.

Kurs hakkında da bilgi veren Göktan, “Bu kursa başvurabilmek için 20-25 yaş arasında olmak gerekiyor. Aynı zamanda son 2 yıl içinde bir Liderlik Kursu’na gitmiş olmak gerekiyor. Gelecekte liderlik üzerine planların olması gerekiyor. Kurs 4 hafta sürüyor 5-6 kişilik bazı gruplar halinde görev yapıyorsun. Çok eğlenceli ve öğretici bir kurs kelimelerle anlatılamaz.” dedi. Göktan, “24 Nisan’da Kraliyet Sarayı’na davet edildim diplomamı Kral Carl 16. Gustaf’ın elinden aldım. Benim içimde her zaman liderlik ruhu vardı. Bu eğitimle taçlanmış oldu.” şeklinde konuştu.

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DÜZELTME - "Binali Yıldırım, Tufan Albayrak'ın cenazesine katıldı" başlıklı haberimizin girişinde yer alan, "Mustafa Albayrak'ın babası Tufan Albayrak" ifadesi kaynağından "Tufan Albayrak" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoDÜZELTME - "Binali Yıldırım, Tufan Albayrak'ın cenazesine katıldı" başlıklı haberimizin girişinde yer alan, "Mustafa Albayrak'ın babası Tufan Albayrak" ifadesi kaynağından "Tufan Albayrak" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyo
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