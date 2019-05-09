Türk gencine İsveç Kralı’nın elinden diploma

İsveç’te Türk Gençlik Federasyonu (TUF) Başkanı Damla Göktan İsveç Kraliyeti tarafından açılan bir kursu tamamlayarak bitirme diplomasını İsveç Kralı Carl 16. Gustaf’ın elinden aldı.

İsveç’te Türk Gençlik Federasyonu (TUF) Başkanı Damla Göktan, İsveç Kraliyeti tarafından açılan Liderlik Kursu’nu başarı ile tamamladığını gösteren diplomasını İsveç Kralı Carl 16. Gustaf’ın elinden aldı. Diğer kursiyerler ile yapılan tören sonrası duygularını ifade eden Göktan "İsveç Kralı Carl 16. Gustaf eskiden izciymiş bir gün ormanda İzci Fedarasyonu Başkanıyla yürüyorlarmış. Kral toplum tarafından ön plana çıkarılan realite şovlarda yanlış insanlar oluyor demiş. Büyük işler başaran gençler örnek alınmalı, demiş. Böylece Liderlik Kursu’nun temel düşüncesi doğmuş ve Kral’ın Genç Liderlik Vakfı ve İzciler Halk Üniversitesi bu projeyi başlatmışlar. Bence en güzel şey gençleri bu şekilde ön plana koymak. Bir yarışmaya katılıp ünlü olanlar çok kısa zamanda unutuluyor. Ama böyle olaylar ömür boyu akılda kalıyor.” ifadelerini kullandı.