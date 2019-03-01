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Türk Harb-İş Sendikası, çalışanına ödediği tazminatı icra yolu ile geri istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası (Türk Harb-İş) Genel Merkezi, büro elemanı olarak çalışan Ramazan Ayvalı'yı, 2 yıl sıfır zam ile çalışma ve bir yıl içerisinde 4 kez alınan ikramiyelerinden birinin kesilmesi kararına karşı çıktığı gerekçesiyle, tazminatını ödeyerek işten çıkardı.

Türk Harb-İş Sendikası, çalışanına ödediği tazminatı icra yolu ile geri istedi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası (Türk Harb-İş) Genel Merkezi, büro elemanı olarak çalışan Ramazan Ayvalı'yı, 2 yıl sıfır zam ile çalışma ve bir yıl içerisinde 4 kez alınan ikramiyelerinden birinin kesilmesi kararına karşı çıktığı gerekçesiyle, tazminatını ödeyerek işten çıkardı. Sendikada 19 yıl çalışan Ramazan Ayvalı, işe iade için açtığı davayı kazandı. Türk Harb-İş Genel Merkezi de ödediği 92 bin liralık tazminatı, geriye dönük 14 bin liralık faiz işleterek geri istedi.
Türk Harb-İş Genel Merkezi, 2017 yılında olağanüstü kongreye gitti. Kongrede, sendika yöneticileri ile şubelerin bünyesinde çalışan, ancak sendika üyesi olmayanlara yönelik çeşitli kararlar alındı. Türk Harb-İş Genel Merkezi, sendika yöneticilerinin aldığı maaşlara, 2018 ve 2019 yılında zam yapmama ve yine bir yıl içerisinde 4 kez ödenen ikramiyelerin de üçe düşürülmesine karar verdi. Aynı kongrede, Türkiye genelinde sendika bünyesinde çalışan, ancak sendikalı olmayan 75 personele yönelik de aynı kararlar alındı.
Türk Harb-İş İzmir Şubesi'nde çalışan Ramazan Ayvalı, zamsız çalışma ve ikramiye hakkının elinden alınmasına karşı çıktı. Bunun üzerine sendika, Ayvalı'yı işten çıkardı. İzmir 2. İş Mahkemesi'nde işe iade davası açan Ayvalı, davayı kazandı. Türk Harb-İş'in Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi'ne yaptığı itiraz da sonuçsuz kaldı. İstinafta da halkı bulunan Ramazan Ayvalı, 19 yıl boyunca çalıştığı sendikaya geri döndü. Ayvalı işe başladı, ancak Genel Merkez, bu kez de işten çıkarırken ödediği 92 bin liralık tazminatı, geriye dönük 14 bin liralık faiz işleterek geri istedi.
'PERSONELİMİZ İLE BİRLİKTE MÜCADELE VERDİK'
Türk Harb-İş İzmir Şubesi Başkanı İrfan Akgönül, personeli için açtıkları davayı kazandıkları halde, sorunların bir türlü bitmediğini belirterek, "Sendikamızın Genel Merkezi, çalışanımıza ödediği kıdem ve ihbar tazminatını geri istedi. Üstelik geriye dönük 14 bin liralık faiz işletti. Bu da yetmezmiş gibi, 7 bin liralık ihbar tazminatını, ödedikleri toplam paranın içerisine koydukları gibi, bir de bu parayı ayrı olarak yeniden istiyorlar. Yani iki kez 7 bin liralık ihbar tazminatı ödenmesi isteniyor" dedi.
Personeli ile birlikte sendikanın genel merkezine karşı hukuki yollardan mücadele verdiklerini söyleyen İrfan Akgönül, "Biz yılmadık, personelimizin arkasında durduk. Çünkü biz üyemizi temsil ederken, personelimizin haklarını da korumalıyız. Bunu yapmamak bana göre bir acizlik" diye konuştu.
'SENDİKA, PATRON ZİHNİYETİ İLE ÇALIŞANINA YAKLAŞMAMALI'
Türk Harb-İş Genel Merkezi'nin bu parayı almak için icra takibi başlattığını da kaydeden İrfan Akgönül, "Bunlar kıdem tazminatını ödedikleri günden geriye dönük olarak faiz işletiyorlar. Bunun da toplam alacakları paranın içine koyarak icra takibi başlatmışlar. Çalışanınıza siz bu kadar husumetkar davranmanız, yarın üye yapmaya gideceğinizde, üyeler sizi sorgular. Çalışanlar açısından da bir itibar kaybıdır, kurum açısından da bir itibar kaybıdır" şeklinde konuştu.
Sendikanın, patron zihniyeti ile çalışanlarına hizmet veremeyeceğini de söyleyen Akgönül, "Ben çalışanların sendikalı olmalarını savunuyorum. Sendikada sendikasız işçi çalıştırılır mı? Hatalar insanlara mahsus, ama ben bu tür şeyleri artık hata olarak görmüyorum. Bunlar bilinçli olarak yapılan şeyler. Sendikaların itibarı zaten yerlerde. Basında hep lüks arabalarla, lüks otellerde gezen kişiler olarak anılıyoruz. Bir de sendikanın kendi çalışanına bu şekilde yaklaşması, benim için kabul edilemez. Sendika Genel Merkezi, Ayvalı'nın, maaşından kesinti yapılarak bu paranın ödenmesini istemesine rağmen, icra takibi başlattı. İcraya da itiraz edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Türk Harb-İş Sendikası, çalışanına ödediği tazminatı icra yolu ile geri istedi

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