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Türk Hava Yolları'ndan flaş açıklama! PCR testi için tarih değişti

26.12.2020 21:36 | Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları'ndan flaş açıklama! PCR testi için tarih değişti

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolcular için negatif PCR testinin ibraz zorunluluğunun tarihinin 30 Aralık olarak güncellendiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin açıklaması şu şekilde:

"PCR test güncelleme. Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolcularımız için istenen negatif PCR testinin ibraz zorunluluğu. 30 Aralık 2020 tarihi olarak güncellenmiştir. Detay için lütfen Türk Hava Yolları sosyal medya hesabımızı takip ediniz."

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THY'DEN AÇIKLAMA

THY'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı uçuşlarda saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş negatif PCR testinin ibraz gerekliliği uygulamasının 2 gün ötelendiği belirtildi.

Açıklamada, uygulamanın 30 Aralık'tan itibaren geçerli olacağı ifade edilerek, "Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecektir. Altı yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır." bilgisi verildi. (AA)

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