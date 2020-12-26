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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs mutasyonuyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs mutasyonuyla ilgili önemli açıklama

26.12.2020 20:19 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs mutasyonuyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs mutasyonuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında "Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Virüste MUTASYON ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve MUTASYONLAR Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır.

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MUTASYON tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İNGİLTERE’ DEN ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda TAM GEN SEKANSLAMA YÖNTEMİ ile incelenmiştir.

"GEN MUTASYONUNA RASTLANMAMIŞTIR"

Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İNGİLTERE ‘NİN rapor ettiği GEN MUTASYONUNA RASTLANMAMIŞTIR. Düzenli incelemelerimiz devam edecek."

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