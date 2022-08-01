Türk Hava Yolları'ndan rekor! Tarihinin en yoğun günü...

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda THY'nin ulaştığı tarihi doluluk oranına değinerek, "Havacılık büyüyor. Pazar günü yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdık. Maşallah. Tam tamamına 272.275 yolcumuzu uçaklarımızda misafir eyledik. Tarihi rekor bu. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı. (DHA)

Havacılık büyüyor.✈️



Pazar günü %88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdık. ????????????



Maşallah!



Tam tamına 272.275 yolcumuzu uçaklarımızda misafir eyledik. Tarihi rekor bu!



Türkiye ???????? büyüyor, #THY yüksekten uçuyor. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) August 1, 2022



