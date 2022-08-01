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Türk Hava Yolları'ndan rekor! Tarihinin en yoğun günü...

01.08.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), 31 Temmuz Pazar günü yaptığı seferlerde yüzde 88 doluluk oranı ve taşıdığı 272 bin 275 yolcu ile tarihinin en yoğun gününü yaşadı.

Türk Hava Yolları'ndan rekor! Tarihinin en yoğun günü...

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda THY'nin ulaştığı tarihi doluluk oranına değinerek, "Havacılık büyüyor. Pazar günü yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdık. Maşallah. Tam tamamına 272.275 yolcumuzu uçaklarımızda misafir eyledik. Tarihi rekor bu. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
türk hava yolları
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