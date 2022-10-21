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Türk Hava Yolları'nın uçağında yolcunun 'bomba' şakası sonrası ortalık karıştı! Şaka yapan yolcu uçaktan indirildi

21.10.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz'in başkenti Lizbon’dan İstanbul Havalimanı’na gitmek için kalkmaya hazırlanan Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağında bir yolcunun bomba şakası yapması üzerine uçakta arama yapıldı. Şaka yapan yolcu uçaktan indirildi. Güvenlik işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle sefer iptal edildi.

Türk Hava Yolları'nın uçağında yolcunun 'bomba' şakası sonrası ortalık karıştı! Şaka yapan yolcu uçaktan indirildi

Portekiz'in başkenti Lizbon’dan İstanbul Havalimanı’na gitmek için kalkmaya hazırlanan THY'nin TK1756 sefer sayılı tarifeli uçağında yolcu alımı tamamlandıktan sonra uçaktaki yolculardan biri bomba şakası yaptı. Bunun üzerine kalkış yapmaya hazırlanan TC-LLI kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçak, kurallar gereği güvenlik araması yapılmak üzere açık park pozisyonuna çekildi.

ŞAKA YÜZÜNDEN SEFER İPTAL OLDU

Şaka yapan yolcu kural dışı kabul edilerek uçaktan indirildi. Bu sırada yolcuların bagajları da indirilerek güvenlik kontrolünden geçirildi. Güvenlik işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle ekiplerin uçuş görev süreleri dolduğu için sefer iptal edildi. (İHA)

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