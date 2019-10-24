HABER

Türk-Hırvat Dostluk Derneğinin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı: - "Hırvatistan, bölge istikrarına katkı sağlayan NATO müttefiki dost bir ülke"

ZAGREB (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Hırvatistan ziyareti kapsamında, Türk-Hırvat Dostluk Derneğinin 25'inci kuruluş yıl dönümü programına katıldı.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin en başından beri mükemmel seviyede olduğunu belirterek, Hırvatistan'ı "bölgenin istikrarına katkı sağlayan NATO müttefiki dost bir ülke" olarak nitelendirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde seyrettiğini ve bunun Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son görüşmesinde de teyit edildiğini aktaran Kaymakcı, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişim göstermeye elverişli olduğunu ifade etti.

Kaymakcı, Türk-Hırvat Dostluk Derneğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "Bu dernek, memleket özlemi çeken Türk vatandaşlarının bir araya geldiği bir dernekten ziyade, Türkiye ile ilişkileri daha üst seviyelere taşımak isteyen Hırvatların 25 yıl önce kurdukları bir dernek." diye konuştu.

Derneğin tüm üyelerine Dışişleri Bakanlığı ve şahsı adına teşekkür eden Kaymakcı, derneğin gelecekteki faaliyetlerine de tam destek vereceklerini söyledi.

Hırvatistan'ın gelecek yıl AB Dönem Başkanlığını devralacak olmasına da değinen Kaymakcı, "Bölgemiz için zor bir döneme denk gelen başkanlığınızda başarılar diliyorum." dedi.

Kaymakcı, Türkiye'nin ilk Zagreb Büyükelçisi Yüksel Söylemez'in katkısıyla kurulan derneğin bu dönemde de ilişkilere büyük katkı sağlayacağına inandığını kaydederek, dernek başkanı Goran Beus Richembergh ile üyelerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Kaymakcı, iki gün sürecek Hırvatistan temasları kapsamında, AB ve Hareketlilik Ajansı Müdür Yardımcısı Sanja Posavec ile de bir araya geldi.

Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz... Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz...
Cankurtaranlar, 145 yorgun yüzücüyü kurtardıCankurtaranlar, 145 yorgun yüzücüyü kurtardı
DESMÜD Başkanı Demiraşoğlu: “Ülkemize katma değer üretmeye devam edeceğiz”DESMÜD Başkanı Demiraşoğlu: “Ülkemize katma değer üretmeye devam edeceğiz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama dışişleri bakan yardımcısı Faruk Kaymakcı Hırvatistan

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Maltepe'de fatura ödemeye giden vatandaşlara dolandırıcılık şoku

Fatura ödemeye giden vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı

HSK'da 3 isme yeni görev! İşte atanan isimler

HSK'da kritik atamalar!

Bursa'da yeni doğan bebek çöp bidonunun yanında bulundu

Yeni doğan bebek çöp bidonunun yanına bırakıldı!

Resmi Bayramlar'da yeni dönem! Yönetmelik değişti

Resmi Bayramlar Yönetmeliği'nde değişiklik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.