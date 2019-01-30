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Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret ve Tank Palet fabrikası açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:59 | Son Güncelleme

Yeni yıla Sakarya’da işçilerle birlikte giren Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ve kiralanarak özelleşen Tank Palet fabrikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Demiryol İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman ve Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz ile yeni yıla Dörtyol PTT’sinde çalışan işçilerle girdi.

Yeni yıla Sakarya’da işçilerle birlikte giren Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ve kiralanarak özelleşen Tank Palet fabrikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Demiryol İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman ve Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz ile yeni yıla Dörtyol PTT’sinde çalışan işçilerle girdi. Başkan Atalay, burada yaptığı açıklamada asgari ücreti ve kiralanarak özelleşen Tank Palet fabrikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"30 yılın rakamsal olarak en iyi artışlarından bir tanesi oldu"
Asgari ücret ilgili açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Son 10 senedir ben her sene bir yılbaşında madende, enerjide, karayollarında olduk. Bu sene de PTT işçilerini ziyaret etmek istedik. PTT’nin şahsında Türkiye’deki tüm çalışanları, tüm işçileri ziyaret etmiş oluyoruz. Özellikle 2018 yılında bizim açımızdan güzel şeyler oldu. Sendikaların taleplerinin bir bölümü yerine geldi, bir bölümü yerine gelmedi. Taşeron ile ilgili 500’ün üzerinde arkadaşımız kadroya geçti. Bu bizim için mutluluk verici. İnşallah 2019’dan umut ediyoruz Cumhurbaşkanımızın sözü olan PTT, Demiryolları, Enerji, Şeker başta olmak üzere hepsindeki arkadaşlarımız inşallah kadroya geçer. Emeklide yaşa takılanlarla ilgili bir talebimiz var onlar da 2019’da beklentilerimizin içerisinde. Vergi ile ilgili talebimiz var. Aşağı yukarı 12 ay çalışıyorsak biz 1 ayını bir vergiye veriyoruz. Bu tüm çalışanlarımızın başında olan sorunlar. Özellikle asgari ücret ile ilgili 98 günlük bir serüven, bir süreç başladı. 17 Eylül’de ben Malatya’daki bir etkinlikte asgari ücreti 2 bin liraya çekelim, Aralık ayında da 2 bin lira üzerinde pazarlık yapalım. Yani bir basamak bizim için, nokta 2 bin liraydı. Belki mükemmel olmadı, belki süper bir şey olmadı ama belki son 30 yılın rakamsal olarak en iyi artışlarından bir tanesi oldu. Ben de asgari ücrette 3-4 bin TL demeyi biliyorum ama söylediğin ile aldığın arasında uyum olması lazım” dedi.

“Fabrikaya bu ülkenin ihtiyacı var”
Kiralanarak özelleşen Tank Palet fabrikası hakkında da konuşan Atalay, "Tank Palet konusunda muhataplar ile konuştum. Milli Savunma Bakanı başta olmak üzere. Bu ülkede sendikacı, işçi bu ülkede olan herkes özelleşmeye karşı durmak mecburiyetinde. Çünkü bizim asli işlerimizden bir tanesi bu. 1,8 milyon metrekarede olan devasa bir fabrika bu. Fabrikamız tank paletini, dürbününü, obüs toplarını yaparak dünyaya ihraç ediyor. Yetkililerin bu konuyla ilgili bir açıklama yaparak milletin bu sıkıntısına su serper diye düşünüyorum. Çünkü Altay tankına bu ülkenin ihtiyacı var. Altay tankı 6-7 senelik bir serüven. Bir özel sektördeydi şimdi el değiştirdi özellikle 240 tane yapılacağını biliyorum. Askerin, Milli Savunma Bakanlığının 40 tane acil filo kuracağını da biliyorum. 40 tane acil filo burada kurulsun, imkanı varsa bizim işçimizle yapılsın eğer imkanı varsa burada biz yapalım tek başımıza. Ama burada işi bittikten sonra Karasu’daki fabrikasına gitsin ki biz burada normal obüs, palet ve dürbünleri yapmaya devam edelim. Bu işçinin, Türkiye’nin, Türk-İş’in talebi, bu Sakarya’nın ve benim talebim. Fabrikanın burada kalması gerekiyor. Bu tankları, topları, tüfekleri burada yapması gerekiyor. Fabrikaya bu ülkenin ihtiyacı var” diye konuştu.

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