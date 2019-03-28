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TÜRK-İŞ eski Genel Başkanı Mustafa Kumlu vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 23:19 | Son Güncelleme

TÜRK-İŞ eski Genel Başkanı Mustafa Kumlu, 68 yaşında hayatını kaybetti.

TÜRK-İŞ eski Genel Başkanı Mustafa Kumlu, 68 yaşında hayatını kaybetti. Kumlu’nun cenazesinin 30 Mart 2019 Cumartesi günü Kayseri’de defnedileceği bildirildi.

Mustafa Kumlu kimdir?
Mustafa Kumlu, 1951 yılında Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyükkaramanlı köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu ve liseyi Kayseri’de okudu. Askerlik görevinden sonra 1974 yılında DSİ 12. Bölge Müdürlüğünde işçi olarak çalışmaya başladı. 1977 yılında Kayseri TES-İŞ Sendikasının Genel Sekreterliğine seçildi. 1986 yılına kadar Genel Sekreterlik ve Mali Sekreterlik görevlerini yürüttü. 1986 yılında Kayseri Şube Başkanlığına seçildi. Bu görevi sürdürürken 1990’da Genel Merkez Olağanüstü Genel Kurulunda Genel Mali Sekreterliğe getirildi. Kumlu, TES-İŞ Sendikasının 1999 yılında yapılan 6., 2003 yılında yapılan 7., 2006 yılında yapılan 8. ve 2010 yılında yapılan 9. Olağan Genel Kurullarında Genel Başkan seçildi. 1989-1992 tarihleri arasında TÜRK-İŞ Denetim Kurulu Üyeliği yaptı. TÜRK-İŞ’in 1999 yılında yapılan 18. Olağan Genel Kurulunda Genel Mali Sekreterliğe seçilen Kumlu, TÜRK-İŞ’in 2003 yılında yapılan 19. Olağan Genel Kurulunda Genel Sekreterlik görevine, 2007 yılında yapılan 20. ve 2011 yılında yapılan 21. Olağan Genel Kurullarında da TÜRK-İŞ Genel Başkanlığına seçildi. Kumlu, 2 Eylül 2013 günü TÜRK-İŞ Genel Başkanlığından istifa etti. Kumlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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