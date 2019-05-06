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Türk Keneşi Medya ve Enformasyon alanında İşbirliği Çalışma Grubu Bakü’de bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:18 | Son Güncelleme

Türk Keneşi (Türk Konseyi) Medya ve Enformasyon alanında İşbirliği Çalışma Grubu 7.

Türk Keneşi (Türk Konseyi) Medya ve Enformasyon alanında İşbirliği Çalışma Grubu 7. Toplantısı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı.
Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman başkanlığında yapılan toplantıya üye ülkelerin, ulusal televizyon kanallarının temsilcileri, haber ajansları ve ilgili kamu kurumlarından yetkililer katıldı. Toplantıda taraflar, üye ülkeler olan Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan arasında bilgi ve medya alanında işbirliğinin geliştirilmesi, Türk Konseyi’ne üye devletlerinin tarihi ve kültürü hakkında video filmler, diziler, video materyallerin hazırlanması, çok taraflı teknik işbirliği protokolü taslağının hazırlanması, üye devletlerin Ulusal TV Kanallarından birinin temelinde Türk Haber Kanalı’nın (ITNC) kurulması, Türk Konseyi haber ajanslarının işbirliği ve diğer konularda görüşmelerde bulunuldu.
Yarın Bakü’de Türk Konseyi Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Memurlar 2. Toplantısı düzenlenecek.

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