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Türk Keneşi nedir? İşte Türk Konseyi ülkeleri...

12.11.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Konseyi 8. Zirvesi 12 Kasım 2021 Cuma tarihinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplandı. Bununla birlikte Türk Keneşi'nin anlamı ve Türk Konseyi ülkelerinin hangileri olduğu merak konusu oldu. Türk Keneşi 3 Ekim 2009'da Nahçıvan Anlaşmasının imzalanmasıyla kuruldu. İşte Türk Konseyi ülkeleri...

Türk Keneşi nedir? İşte Türk Konseyi ülkeleri...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kuruldu. 1992-2010 yılları arasında gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi sonrasında, Türk dilleri konuşan ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi Türk Keneşi'nin kurulmasındaki amaçtır. İşte Türk Konseyi ülkeleri...

TÜRK KENEŞİ NEDİR, NE DEMEK?

Özbekistan 30 Nisan 2018'de Türk Keneşi'ne katılmak istediğini belirtti ve 14 Eylül 2019'da tam üye oldu. Aynı sene Macaritan gözlemci üye oldu, ancak gelecekte tam üyelik başvurusu yapabileceklerini belirtti.

24 Mayıs 2019'da Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisi ve keneş üyelerinin oy birliği ile Türk Keneşi ömür boyu onursal başkanı unvanını aldı. 2020'de Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Ukrayna'nın gözlemci olmak istediğini ifade etti.. 3 Mayıs 2021'de Afganistan, Türk Keneşi'ne resmi olarak gözlemci statüsü başvurusu yaptı.

Keneşin genel sekreterliği İstanbul'da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Ankara'da, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uluslararası Türk Akademisi ise Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da bulunuyor

Türk Keneşi nedir? İşte Türk Konseyi ülkeleri...

TÜRK KONSEYİ ÜYE ÜLKELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi başladı. Demokrasi Ve Özgürlükler Adası'nda, "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen zirveye, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katılıyor.


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