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Türk Kızılay Azerbaycan'da iftar programı düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 20:45 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Azerbaycan'da iftar programı düzenledi

BAKÜ (AA) - Türk Kızılay Azerbaycan'da iftar programı düzenledi.

Başkent Bakü'nün yakınlarındaki Şüvelan kasabasında Azerbaycan Kızılay'ın da katkılarıyla Türk Kızılay tarafından ''Hilal Olsun Türkiye'' sloganı ile başlatılan ramazan faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine, içinde gıda maddelerinin bulunduğu koliler dağıtıldı.

Dağıtım sonrasında Şüvelan Camisi'nde ihtiyaç sahibi aileler ve yetimler için iftar programı düzenlendi. Programa katılan 250 kişi akşam ezanın okunmasıyla dua ederek oruç açtı.

Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak 38 ülkede 40 ayrı noktada ramazan faaliyetleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kardeş ülke Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, bugün 100 aileye gıda yardımı yaptıklarını, hafta sonuna kadar toplam bin aileye yardım ulaştıracaklarını kaydetti.

Aydın, "Dostlukların pekişmesi, ramazanın anlam ve öneminin daha iyi anlaşılması ve İslam coğrafyasında kaynaşma ayı olan ramazanı dolu dolu geçirmeye geldik. Azerbaycan Kızılay'a ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Her yıl ramazanın 15. gününün ''İslam Dünyası Yetimler Günü" olduğunu hatırlatan Aydın, bu kapsamda yetimhane ziyareti gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Türk Kızılay yardım

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