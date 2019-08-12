HABER

Türk Kızılay Kerkük'te bin 150 aileye kurban eti dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:14 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Kerkük'te bin 150 aileye kurban eti dağıttı

KERKÜK (AA) - Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentinde başta terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle iç göçmen durumuna düşenler olmak üzere ihtiyaç sahibi bin 150 aileye kurban etti dağıttı.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı personeli Ahmet Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'teki Yahyava Mülteci Kampı ve kent merkezinde toplam bin 150 aileye kurban eti dağıttık.'' dedi.

"Hilal Olsun Türkiye" programı kapsamında yardımlarını sürdürdüklerini dile getiren Dağlı, Yahyava Mülteci Kampı'nda 500, Kerkük kent merkezinde ise 650 aileye kurban eti dağıttıklarını aktardı.

Dağlı, "Irak genelinde nerede bir ihtiyaç sahibi varsa oraya ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- İç göçmenlere desteğini esirgemeyen Türkiye'ye teşekkür

Yahyava Mülteci Kampı Müdürü Şuayp Kasapoğlu yıllardır Irak'taki iç göçmenlere desteğini esirgemeyen Türk Kızılay'a teşekkür etti

Türk Kızılay'ın özellikle terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçirmesinden sonra yaşanan çatışmalar nedeniyle kamplara sığınan iç göçmenlere yönelik yardımları aralıksız devam ediyor.

Kylie Jenner'dan doğum günü pozlarıKylie Jenner'dan doğum günü pozları
MHP’li Osmanağaoğlu: İYİ Parti’deki kardeşlerimizi kucaklamaya hazırızMHP’li Osmanağaoğlu: İYİ Parti’deki kardeşlerimizi kucaklamaya hazırız
Tekirdağ'da 'denize girmeyin' uyarısıTekirdağ'da 'denize girmeyin' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Kerkük kurban eti Türk Kızılay

En Çok Okunan Haberler

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya’da TIR'dan caddeye döküldü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi

Kapadokya'ya turist akını

Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da

ABD'li askerler Şanlıurfa'da

Burgazada ve Balıkesir'de peş peşe yangın! Ekipler olay yerinde

Ormanlık alanlar yanıyor! Ekipler sevk edildi

Küçük çocuğa kan donduran işkence! Öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.