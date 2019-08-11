HABER

Türk Kızılay Ürdün'de 525 kurban kesecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Ürdün'ün çeşitli kentlerinde ihtiyaç sahibi 2 bin 700 aileye kurban eti dağıtacak

EL-MAFRAK (AA) - Türk Kızılay, Ürdün'de 2 bin 700 aileye kurban eti dağıtmak üzere küçükbaş hayvan kesimi çalışmalarına başladı.

Türk Kızılayın Ürdün Kızılay ile koordinasyon içinde gerçekleştirdiği ve 2 gün sürecek program kapsamında Ürdün'deki ihtiyaç sahibi aileler ile ülkedeki Suriyeli mültecilere kurban eti dağıtılması planlanıyor.

Mafrak ilinde bugün 225 küçükbaş hayvan kesimiyle başlayan programa Türk Kızılay Gönüllü Programı Direktörü Yunus Yazıcı ile Mafrak'taki Ürdün Kızılay Şubesi Başkanı Ali eş-Şadifat da katıldı.

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 525 küçükbaş hayvan kesim programında ülkenin altı farklı kentinde ihtiyaç sahibi 2 bin 700 Ürdünlü ve Suriyeli mülteci ailelere kurban eti dağıtacaklarını söyledi.

Ürdün Kızılay Şubesi Başkanı Ali eş-Şadifat ise Ürdün'deki yardım faaliyetleri için Türk Kızılaya teşekkür etti.

İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi
Bayramda şehitliklere ziyaretBayramda şehitliklere ziyaret
Antalyalılar kurbanlarını kesim merkezlerinde kestiAntalyalılar kurbanlarını kesim merkezlerinde kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban Türk Kızılayı Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 yaşındaki kızı tren ezdi, annenin feryatları yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Manavgat'ta yangın! 4 ev, 4 samanlık ve ahır yandı

Korkutan yangın! Otların tutuşmasıyla başladı...

Rize'de kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Babasını trans bireyle basıp öldürmüştü! Ayrıntılar ortaya çıktı

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Anneler için bayram mesajları 2019

Anneler için bayram mesajları

Son dakika! Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!

'Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.