Türk Kızılaydan afetzedelere kurban eti dağıtımı

Türk Kızılay tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde geçen ay yaşanan su baskını ve toprak kaymasında zarar gören köylerde kurban eti dağıtıldı.

Türk Kızılay gönüllüleri, 17 ve 18 Temmuz'da meydana gelen sel ve toprak kaymasından en fazla zarar gören Esmahanım başta olmak üzere Uğurlu, Dilaver ve Karatavuk köylerindeki afetzedeleri unutmadı.

Ekipler, yardımlarla kesilen kurbanların etini bölgedeki vatandaşlara dağıttı.

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi Başkanı Özkan Öztürk, yurt dışında ve tüm Türkiye'de kurban eti dağıtımı yapıldığını belirtti.

Sel felaketinden etkilenen bölge halkının yanında olduklarını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu sene kurban eti önceliğimizi sel afetinden etkilenen mağdur vatandaşlarımıza verdik. Bir günde 4 köyümüzde 5 kilogramlık koliler halinde toplam 2,5 ton kurban eti dağıttık. Afet bölgesinde yer alan köylerimizdeki tüm evlerin tek tek kapılarını çalarak, kurban etlerini takdim ettik. Bazı evlerden kurban kesildiği gerekçesiyle alınmayan kolilerimizi de ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdik."