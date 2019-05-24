HABER

Türk Kızılaydan Senegal'de ihtiyaç sahiplerine iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 17:48 | Son Güncelleme

Türk Kızılay, başkent Dakar'da yetimlere iftar verdi ve ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı

Türk Kızılay, Senegal'de aralarında yetim ve engellilerin de bulunduğu 700 kişiye yardımda bulundu.

Başkent Dakar'daki Ndiassene Yetimhanesi'ndeki çocuklara iftar veren Türk Kızılay, Thiaroye semtindeki Tally Diallo Camisi'nin bahçesinde de aralarında engellilerin bulunduğu ihtiyaç sahiplerine ramazan gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılay Senegal ekibi başkanı Suat Çıtlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal'de 5 yıldır faaliyet gösterdiklerini, özellikle ramazan ayı ve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını, proje bazlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çıtlak, kahvaltılık, kahve, etli pilav, hurma, meyve suyu ve sudan oluşan iftar menüsüne çocukların ve halkın gösterdiği ilginin kendilerini şaşırttığını söyledi.

Halkın iftar ve yardımlar nedeniyle şükür namazı kılmasının kendilerini duygulandırdığını belirten Çıtlak, "Türkiye'de bağışlarını güvenerek Kızılaya veren insanların, doğru ve güzel bir hadiseye vesile olduklarını görmesi, gelecekte de Senegal'de yaşayan insanların yardımına her zaman koşacağımızın bir işaretidir." diye konuştu.

- "Türkler bizi kardeşleri gibi görüyor."

Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına aracı olan Senegalli alim Şeyh Abdullah Osman Ba, Kızılayın yardımlarından köylerin de yararlanmasını istediklerini dile getirdi.

Ramazan ayının Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği, ümmet farkındalığını artırdığına dikkati çeken Şeyh Ba, Türkleri yılın her zamanı aralarında görmek istediklerini ifade etti.

Şeyh Ba, "Herkesten ziyade Türklerin yardımı bizi ayrı mutlu ediyor. Türkler bizi muhtaç değil kardeşleri gibi görüyor." dedi.

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
Nişancı son yolculuğuna uğurlandıNişancı son yolculuğuna uğurlandı
Esenyurt'ta otomobilden kahvehaneye ateş açıldı: 1 yaralıEsenyurt'ta otomobilden kahvehaneye ateş açıldı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gıda paketi iftar Senegal Türk Kızılay yardım

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Canlı yayında Beşiktaş'ı açıkladı

Canlı yayında Beşiktaş'ı açıkladı

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı durduruldu

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

Bakırköy Belediye Başkanı'na hapis cezası!

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Son dakika Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.