Türk Kızılaydan Senegal'de ihtiyaç sahiplerine iftar

Türk Kızılay, Senegal'de aralarında yetim ve engellilerin de bulunduğu 700 kişiye yardımda bulundu.

Başkent Dakar'daki Ndiassene Yetimhanesi'ndeki çocuklara iftar veren Türk Kızılay, Thiaroye semtindeki Tally Diallo Camisi'nin bahçesinde de aralarında engellilerin bulunduğu ihtiyaç sahiplerine ramazan gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılay Senegal ekibi başkanı Suat Çıtlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal'de 5 yıldır faaliyet gösterdiklerini, özellikle ramazan ayı ve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını, proje bazlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çıtlak, kahvaltılık, kahve, etli pilav, hurma, meyve suyu ve sudan oluşan iftar menüsüne çocukların ve halkın gösterdiği ilginin kendilerini şaşırttığını söyledi.

Halkın iftar ve yardımlar nedeniyle şükür namazı kılmasının kendilerini duygulandırdığını belirten Çıtlak, "Türkiye'de bağışlarını güvenerek Kızılaya veren insanların, doğru ve güzel bir hadiseye vesile olduklarını görmesi, gelecekte de Senegal'de yaşayan insanların yardımına her zaman koşacağımızın bir işaretidir." diye konuştu.