Türk Kızılay'dan Suriyelilere iftar

Türk Kızılay tarafından Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Bayırbucak Türkmeni 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verildi.

İlçedeki YİBO Konteyner Barınma Merkezi bahçesindeki program çocukların gösterileriyle başladı.

Gösterilerin ardından kampta kalan 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verildi.

Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nerede bir mazlum ve masum varsa yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanda Yayladağı'nda iftar verdiklerini ifade eden Kökcan, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı sonu itibarıyla 300 bin Suriyeli vatandaşa iftar yemeği vermiş olacağız. Burada 800 ailemize toplamda 2 bin 500 kişiye iftar programımızı yaptık. Suriye operasyonu kapsamında ramazan boyunca yetimhanelerimizde, kamplarımızda, Suriye içi kamplarımızda gıda ve bayramlık kıyafet dağıtımlarımız devam edecek.”

Kaymakam Ömer Faruk Yüce de Suriyeli Türkmenlerle aynı sofrada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Programa Hatay İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen ve kamp idarecileri de katıldı.

- Afrinlilere iftar kumanyası yardımı

Türk Kızılay Tuzla Şubesi ve Tuzla Belediyesi iş birliğiyle Suriye’nin Afrin kentinde bulunan 30 bin Suriyeli'ye iftar kumanyası dağıtıldı.

Kırıkhan’da bulunan Suriyelilere de kumanya verdiklerini söyleyen Türk Kızılay Tuzla Şube Başkanı Sebahattin Demirci, ramazan süresince 30 bin kişilik iftar kumanyası dağıtıldığını söyledi.

