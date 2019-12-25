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  4. Türk Kızılayından Adana'daki sel mağdurlarına gıda ve barınma yardımı

Türk Kızılayından Adana'daki sel mağdurlarına gıda ve barınma yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 20:51 | Son Güncelleme

Türk Kızılayından Adana'daki sel mağdurlarına gıda ve barınma yardımı

Türk Kızılayı Derneği tarafından Adana'da yaşanan sağanak nedeniyle mağdur olan vatandaşlara gıda ve ve barınma malzemesi dağıtıldığı bildirildi.

Derneğin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Adana genelinde aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara, Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü tarafından gıda, hijyen ve barınma malzemesi dağıtıldığı belirtildi.

Adana'da 2 gün önce başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden sağanakta birçok ev ve tarım arazisi su altında kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adana sağanak Türk Kızılayı

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