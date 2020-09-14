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Türk Kızılay’ından Suriye’deki saldırıya ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 12:52 | Son Güncelleme

Türk Kızılay’ı, Çobanbey-El Bab arasında seyir halinde olan Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personelinin şehit olduğunu, bir personelin ise yaralandığını bildirdi.Türk Kızılay’ından yapılan açıklamaya göre, Çobanbey- El Bab arasında seyir halindeki üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan Türk Kızılay aracına, plakasız iki araç içerisinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından çapraz ateş açıldı.

Türk Kızılay’ı, Çobanbey-El Bab arasında seyir halinde olan Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personelinin şehit olduğunu, bir personelin ise yaralandığını bildirdi.
Türk Kızılay’ından yapılan açıklamaya göre, Çobanbey- El Bab arasında seyir halindeki üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan Türk Kızılay aracına, plakasız iki araç içerisinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından çapraz ateş açıldı. Saldırı sonucunda Kızılay El bab Sevgi mağazasında çalışan bir Kızılay personeli şehit olurken, bir personel de yaralandı. Saldırıda yaralanan Kızılay personeli, Çobanbey’de tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Kızılay personeli, ilk tedavisinin ardından Türkiye’ye sevk edilecek.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, saldırı haberini alır almaz bölgeye hareket etti. Kınık, yaptığı açıklamada, alçakça yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

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