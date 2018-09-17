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"Türk Konseyi Genel Sekreterliğinden verimli çalışmalar bekliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 19:25 | Son Güncelleme

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov: - "Sekreterlikten büyük ve verimli çalışmalar bekliyoruz ve gerekli kapsamlı desteği vermeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz"

"Türk Konseyi Genel Sekreterliğinden verimli çalışmalar bekliyoruz"

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreterliğinden büyük ve verimli çalışmalar beklediklerini belirtti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdrahmanov, resmi ziyaret için Astana'ya gelen Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev ile görüştü. Abdrahmanov, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki iş birliği konularına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Kırgızistan’da yapılan 6. Türk Konseyi zirvesinde somut hedeflerin belirlendiğini hatırlatan Abdrahmanov, bu bağlamda Türk Konseyi Sekreterliğinin örgüte üye ülkelerin çıkarlarını dikkate alarak hedeflerin uygulamasına başlaması gerektiğinin altını çizdi.

Türk Konseyi ve ona bağlı enstitülerin reform konularının Kazakistan’ın odak noktası olacağına işaret eden Abdrahmanov, "Sekreterlikten büyük ve verimli çalışmalar bekliyoruz ve gerekli kapsamlı desteği vermeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Amyerev de Türk Konseyinin güncel faaliyetleri ve planlanan çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Eylül ayının başında Kırgızistan’ın Çolpon Ata kentinde yapılan zirvede Kazak diplomat Amreyev, Türk Konseyi Genel Sekreterliğine atanmıştı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev Kazakistan'da

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Anahtar Kelimeler:
Bagdat Amreyev Türk Konseyi

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