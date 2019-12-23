Türk Konseyi Özbekistan'daki seçim sürecini olumlu buldu

Özbekistan'da dün düzenlenen genel seçimleri izleyen Türk Konseyi Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu, seçimlerin ülke yasalarına uygun olarak, özgür, açık ve şeffaf bir ortamda yapıldığını açıkladı.

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman başkanlığındaki Türk Konseyi Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu, dün Özbekistan'da yapılan Yasama Meclisi ve belediye meclisi üyeleri seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kocaman, düzenlediği basın toplantısında, Türk Konseyi olarak ülkedeki seçimleri ilk defa izlediklerini kaydederek "Özbekistan'da yapılan genel seçimler ülkede yeni kabul edilen seçim yasası ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun bir şekilde özgür, açık ve şeffaf bir ortamda yapıldı." dedi.

Vatandaşların seçime aktif katılım sağladığını, özellikle kadın ve gençlerin seçime yoğun ilgi gösterdiğini, siyasi partilerin seçimlere yeni adaylarla katılmasının ülkenin yenilenme sürecinden geçtiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Kocaman, şöyle devam etti:

"Yeni bir seçim yasası ve yeni kadrolarla yapılan bu seçim, Özbekistan'ın geleceğinde gerçekten kilit bir rol oynayacaktır. Genç ve dinamik, dünyayı bilen yeni bir kadro ile Özbekistan, tüm alanlarda sürdürülen reform sürecini başarıyla gerçekleştirecek ve bölgenin en önemli devletlerinden biri haline gelecektir. Zaten tarihine baktığımız zaman Özbekistan, Türk dünyasının gözbebeği, en önemli unsurlarından birisidir."