Türk lojistikçiler Münih’te boy gösterecek

İSTANBUL (AA) - Münih’te 4-7 Haziran'da düzenlenecek Transport Lojistik Fuarı’nda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Lojistik İş Konseyi’nin organizasyonuyla ilk kez Türkiye pavyonu açılacak. Pavyonda yer alacak Türk Lojistik firmaları büyük maraton için hazırlıkları tamamladı.

DEİK açıklamasına göre, dünyanın en büyük lojistik etkinliği sayılan ve Almanya’nın Münih kentinde iki yılda bir düzenlenen Transport Lojistik Fuarı, bu yıl 4-7 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Fuarın Ticaret Bakanlığı tarafından teşvik kapsamına alınmasının ardından, DEİK/Lojistik İş Konseyi, bu yıl fuarda ilk kez bir Türkiye pavyonu organize etti. Taşımacılıktan bilgi teknolojilerine lojistiğin farklı hizmet kollarından 10 firmanın yer aldığı Türkiye pavyonu için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre 2 bini aşkın katılımcı ve 60 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuarda ürün ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanından gelecek iş ortaklarına tanıtacak olmanın heyecanını taşıyan katılımcı firmalar, etkinlikten en yüksek verimi elde etmek adına detaylı bir hazırlık içine girdiler.