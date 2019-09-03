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"Türk milleti demekten korkmayınız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste: - "(CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Türkiye halkları' ifadesi) Türk milleti demekten korkmayınız efendim. 'Türk milleti' dediğinizde ne daha az solcu ne de daha az vatansever olursunuz. Yalnızca, sosyolojik bir durumu ifade etmiş olursunuz"

DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir konuşmasında "Türkiye halkları" ifadesini kullanmasıyla ilgili, "Türk milleti demekten korkmayınız efendim. 'Türk milleti' dediğinizde ne daha az solcu ne de daha az vatansever olursunuz. Yalnızca, sosyolojik bir durumu ifade etmiş olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

İste, yaptığı açıklamada, Kaftancıoğlu'nun sözlerinin Türkiye ahalisini sanki birbirinden bağımsız ırklar gibi tanımladığını, bunu içine sindiremediğini belirtti.

Kaftancıoğlu'nun Dünya Barış Günü etkinlikleri çerçevesinde yaptığı konuşmada, "Biz bu mücadeleyi demokrasi ve adalet şemsiyesi altında büyütebilirsek hiçbir şey yapamazlar. Göreceksiniz her zaman kazanan demokrasi olur, barış olur. Kazanan tüm Türkiye halkları olur." dediğini aktaran İste, açıklamadaki bazı ifadelerin, örneğin "Türkiye halkları" ifadesinin kendisine doğru gelmediğini bildirdi.

Türkiye'nin, değişik etnik ırkların oluşturduğu bir Birleşmiş Milletler topluluğu olmadığına, içinde değişik etnik zenginlikleri de barındırmakla birlikte, bir anayasal üst kimlik altında ve birlikte yaşama arzusu çerçevesinde bütünleşmiş insanların müşterek vatanı olduğuna işaret eden İste, şunları kaydetti:

"İşte bu Türkiye'nin ahalisine, din ve ırk farkı gözetilmeksizin vatandaşlık itibarıyla Türk denilir. Türkiye ahalisini, etnik vurgularla yapay bir birliktelikmiş gibi algılamak doğru değildir. Türk milletinin içindeki her bir etnik unsur, Türk milletinin zengin kültürünün olmazsa olmaz parçasıdır. Türk milleti, tüm bu zengin kültürün bütününü ifade eder. O nedenle söylüyorum ki 'Türkiye halkları' gibi yapay ve yabancı dilden tercüme ifadeleri kullanmak, altı oku benimsediği kendi tüzüğünün 1. maddesinde hala yazılı olan CHP'nin il başkanına yakışmaz. Hatırlatmak isterim ki o altı oktan bir tanesi de milliyetçiliktir. Türk milleti demekten korkmayınız efendim. Türk milleti dediğinizde ne daha az solcu ne de daha az vatansever olursunuz. Yalnızca, sosyolojik bir durumu ifade etmiş olursunuz."

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dsp genel başkan yardımcısı onur iste

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