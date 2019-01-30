Türk Müziğinin “Yeni Tarz” besteleri bu konserde

CRR Türk Müziği Topluluğu, “Issız Gecede Ben Yine” başlıklı konserle 16 Ocak Çarşamba akşamı CRR’de müzikseverlerle buluşacak. Konserde; Türk Müziği’nde batı tarzı değişimin başladığı 1800’lü yılların son çeyreğinden, 1950’lere kadar uzanan zaman diliminde bestelenen eserler seslendirilecek. Hakan Talu’nun şefliğinde gerçekleşecek konser, saat 20.00’de başlayacak.

Topluluk konserde, dönemin önemli bestekarlarından Kaptanzade Ali Rıza Bey, Neveser Kökdeş, Ali Rıfat Çağatay, Muhlis Sabahattin Ezgi ve Refik Fersan’dan eserler seslendirecek.

“Çoban Yıldızı Gibi”, “Akasyalar Altında”, “Meyl Edip Bir Gül-i Zare”, “Hatırla Ey Peri”, “Yaktı Cihanı Ateşin” koro ve solo olarak seslendirilecek eserlerden bazıları. Konserde aynı zamanda Refif Fersan’a ait saz eserleri de icra edilecek.

Konserde ses sanatçıları İlhan Yazıcı, Murat Irkılata, Gediz Çoroğlu, Alper Ayorak, Merve Utandı Kalkan, Merve Kıvılcımer, Aybike Demir Okan ve Aynur Ezgi Yüksel sahne alacak. Sanatçılara “kanun”da Mesut Halili, “ud”da Bilen Işıktaş, “viyolonsel”de Volkan Ertem, “viyola”da Atalay Durmaz, “kemençe”de Ömer Aşçıoğlu, “ney”de Ahmet Toz ve “ritim”de Serdar Bişiren eşlik edecek.

Türk Müziği’ndeki batı tarzı değişim 1800’lü yılların son çeyreğinde kendini göstermeye başlar ve bu değişim 1950’lere kadar sürer. Bu zaman zarfında operetler, valslar, fanteziler şeklinde “yeni tarz” olarak ifade edilen şarkılar bestelenir. Bu şarkılar dönemin önemli ses sanatkarları tarafından plaklara okunur, radyoda seslendirilir, konserlerde söylenir ve halk tarafından da beğenilir.

Biletler 30 ve 20 TL olarak CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

