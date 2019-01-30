HABER

Türk Müziğinin “Yeni Tarz” besteleri bu konserde

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:26 | Son Güncelleme

CRR Türk Müziği Topluluğu, “Issız Gecede Ben Yine” başlıklı konserle 16 Ocak Çarşamba akşamı CRR’de müzikseverlerle buluşacak.

CRR Türk Müziği Topluluğu, “Issız Gecede Ben Yine” başlıklı konserle 16 Ocak Çarşamba akşamı CRR’de müzikseverlerle buluşacak. Konserde; Türk Müziği’nde batı tarzı değişimin başladığı 1800’lü yılların son çeyreğinden, 1950’lere kadar uzanan zaman diliminde bestelenen eserler seslendirilecek. Hakan Talu’nun şefliğinde gerçekleşecek konser, saat 20.00’de başlayacak.
Topluluk konserde, dönemin önemli bestekarlarından Kaptanzade Ali Rıza Bey, Neveser Kökdeş, Ali Rıfat Çağatay, Muhlis Sabahattin Ezgi ve Refik Fersan’dan eserler seslendirecek.
“Çoban Yıldızı Gibi”, “Akasyalar Altında”, “Meyl Edip Bir Gül-i Zare”, “Hatırla Ey Peri”, “Yaktı Cihanı Ateşin” koro ve solo olarak seslendirilecek eserlerden bazıları. Konserde aynı zamanda Refif Fersan’a ait saz eserleri de icra edilecek.
Konserde ses sanatçıları İlhan Yazıcı, Murat Irkılata, Gediz Çoroğlu, Alper Ayorak, Merve Utandı Kalkan, Merve Kıvılcımer, Aybike Demir Okan ve Aynur Ezgi Yüksel sahne alacak. Sanatçılara “kanun”da Mesut Halili, “ud”da Bilen Işıktaş, “viyolonsel”de Volkan Ertem, “viyola”da Atalay Durmaz, “kemençe”de Ömer Aşçıoğlu, “ney”de Ahmet Toz ve “ritim”de Serdar Bişiren eşlik edecek.
Türk Müziği’ndeki batı tarzı değişim 1800’lü yılların son çeyreğinde kendini göstermeye başlar ve bu değişim 1950’lere kadar sürer. Bu zaman zarfında operetler, valslar, fanteziler şeklinde “yeni tarz” olarak ifade edilen şarkılar bestelenir. Bu şarkılar dönemin önemli ses sanatkarları tarafından plaklara okunur, radyoda seslendirilir, konserlerde söylenir ve halk tarafından da beğenilir.
Biletler 30 ve 20 TL olarak CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Dakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kazaDakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kaza
Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştıYeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da feci kaza! Dakikalarca sıkıştığı araçtan kurtarılmayı bekledi!

Dakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kaza

Yeni dönem resmen başlıyor! Sinema kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.