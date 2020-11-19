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Türk öğrenciden müthiş buluş! Koronavirüsü OzonTürk ile yok ediyor

19.11.2020 10:50 | Son Güncelleme:
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Türk öğrenciden müthiş buluş! Koronavirüsü OzonTürk ile yok ediyor

Covid-19'a karşı savaş açan Diş Hekimliği Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Enes Albayrak, OzonTürk adını verdiği cihazla hava dezenfeksiyonu sağlıyor. OzonTürk, 250 metrekare kapalı ortamda yüzde 99,9 oranında virüs, bakteri, mantar, mikrop ve küf gibi mikrobiyolojik zararlıları yok ettiğini söyleyen Albayrak, geliştirdiği aletin boyun askısı ile taşınabildiğini söyledi.

Enes Albayrak, üniversite eğitiminden arta kalan zamanlarında işletmesini yürüttüğü Doğu Solar Enerji üzerinden farklı sektörlerde yenilikçi projeler ve Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Genç diş hekimi adayı Albayrak, kapalı alanlarda insanları özellikle koronavirüs olmak üzere mikrobiyolojik zararlardan koruyacak olan tamamen yerli ve milli bir jeneratör geliştirdi. OzonoTürk'ün havadan aldığı oksijeni oksitleyerek ozon gazına dönüştürdüğünü vurgulayan Albayrak, "Bu cihaz, yüksek enerjili ozon ile birlikte yaklaşık 250 metrekare kapalı ortamda yüzde 99,9 oranında virüs, bakteri, mantar, mikrop ve küf gibi mikrobiyolojik zararlıları yok ediyor. Bunun üzerinde 7 ay çalıştım. Jeneratörü ise 1,5 haftada yaptım. Bu ürünü piyasaya sürmeden önce Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şeyda Cengiz hocamızın bir hafta sürecek olan mikrobiyolojik etki test sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu

GENİŞ KULLANIM ALANINA SAHİP

Diş hekimliği ile mühendisliği birleştirmek için uğraştığını, her ürünün ithal değil, yerli ve milli olmasını istediğini vurgulayan Enes Albayrak, sağlıkta kullanılabilecek cihaz ve yöntemlerle ilgili Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 10'a yakın projesinin bulunduğunu vurguladı.

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Sağlıkta terapi ve tedavi yöntemi olan ozonun havanın dezenfeksiyonunu sağlayan en güçlü dezenfektan olduğunu sözlerine ekleyen Albayrak, "Ozon, klordan 3 bin 125 kat daha hızlı ve etkili dezenfekte etkisi gösterir. Covid-19'un hava yolundan da bulaştığından yola çıkarak böyle bir projeyi geliştirmeyi uygun gördüm. Çeşitli dezenfeksiyon yöntemlerini araştırdığımda ozonun koronavirüse karşı en güçlü silah olduğu için OzonoTürk jeneratörünün ortaya çıkmasına yoğunlaştım. OzonoTürk, okul, hastane, otel, kafe, ofis, hayvan barınağı, fabrika, üretim tesisleri, seralar, eczaneler, klinikler, muayenehaneler ve yurtlar gibi daha bir çok kapalı ortamlarda temiz hava ve dezenfeksiyon ihtiyacını karşılamada rahatlıkla kullanılabilecek bir cihaz" dedi.

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BOYUN ASKILI TAŞINABİLİR HAVA DEZENFEKSİYONU

Albayrak şunları söyledi:

"Üretime, geliştirmeye, araştırmaya, yol haritaları çizerek sevdirmeli ve önder olmalıyız ki gelecek nesil her yönden bağımsız, üretken, gelişmiş bir Türkiye olabilsin. Bu yüzden OzonoTürk ile birlikte boyunda taşınabilir hava dezenfeksiyonu geliştirdim. İlk prototip çalışmamı çocukların kullanımına sunmak ve farkındalık oluşturmak için virüs şeklinde bir ürün ortaya koyduk. OzonoTürk cihazımızda beklediğimiz maddi gücü sağlayabilirsek ve Atatürk Üniversitesi laboratuvarlarında OzonoTürk ve mikrobiyolojik test için destek bulabilirsek taşınabilir 'Koruma Kalkanlarını' da piyasaya çıkarabileceğiz. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm insanların kullanabileceği 360 derece etki ile 1,8- 2,2 metrekare alanda etki gösterebilen boynunuza asarak havayı sürekli dezenfekte ederek, sizlere yaklaşan virüs, bakteri, mantar gibi mikropları yüzde 99,7 oranında kalkan gibi koruyacaktır. Ürünümüzün ilk çalışmaları tamamlandı. İleriki günlerde fırsatlar ölçüsünde devamı gelecektir."

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DHA


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