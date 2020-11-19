Türk öğrenciden müthiş buluş! Koronavirüsü OzonTürk ile yok ediyor

Enes Albayrak, üniversite eğitiminden arta kalan zamanlarında işletmesini yürüttüğü Doğu Solar Enerji üzerinden farklı sektörlerde yenilikçi projeler ve Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Genç diş hekimi adayı Albayrak, kapalı alanlarda insanları özellikle koronavirüs olmak üzere mikrobiyolojik zararlardan koruyacak olan tamamen yerli ve milli bir jeneratör geliştirdi. OzonoTürk'ün havadan aldığı oksijeni oksitleyerek ozon gazına dönüştürdüğünü vurgulayan Albayrak, "Bu cihaz, yüksek enerjili ozon ile birlikte yaklaşık 250 metrekare kapalı ortamda yüzde 99,9 oranında virüs, bakteri, mantar, mikrop ve küf gibi mikrobiyolojik zararlıları yok ediyor. Bunun üzerinde 7 ay çalıştım. Jeneratörü ise 1,5 haftada yaptım. Bu ürünü piyasaya sürmeden önce Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şeyda Cengiz hocamızın bir hafta sürecek olan mikrobiyolojik etki test sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu

GENİŞ KULLANIM ALANINA SAHİP

Diş hekimliği ile mühendisliği birleştirmek için uğraştığını, her ürünün ithal değil, yerli ve milli olmasını istediğini vurgulayan Enes Albayrak, sağlıkta kullanılabilecek cihaz ve yöntemlerle ilgili Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 10'a yakın projesinin bulunduğunu vurguladı.