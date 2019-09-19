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Türk öğrenciler Pakistan'daki Türk kurumlarını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

TİKA'nın 2019 Tecrübe Paylaşımı Programı kapsamında Pakistan'a gelen öğrenciler, İslamabad'daki Türk kurumlarını ziyaret etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), 2019 Tecrübe Paylaşımı Programı (TPP) kapsamında seçilen üniversite öğrencileri, Pakistan'da Türk kurumlarına ziyarette bulundu.

Öğrenciler, Pakistan'a yaptıkları ziyaret kapsamında, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörlüğü ve AA İslamabad ofisini ziyaret etti.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, öğrencilere, Türkiye-Pakistan ilişkilerine yönelik bilgi verdi.

Yurdakul, "Türkiye-Pakistan ilişkileri insandan insana ve kalpten kalbe olan çok özel bir ilişki. Tarihi çok eskilere gitmektedir. Özellikle Kurtuluş Savaşı dönemindeki belgelere bakarsanız burada yaşayan halkın Anadolu'nun altında bulunduğu tehlikeyi görerek yaptığı gönülden destek ile maddi destek karşısında duygulanmamak mümkün değil. Biz de Pakistan'ı ilk tanıyan ülkelerden biriyiz. Buraya atanan ilk büyükelçimiz ise çok önemli bir şahsiyet olan Yahya Kemal Beyatlı." dedi.

İki ülke ilişkilerinin hiçbir zaman bozulmadan sürekli geliştiğini söyleyen Yurdakul, "Bunun böyle olma sebebi ise halktan halka olan samimi ilişkilerdir. Hükümetler değişse de iki ülke arasındaki ilişkiler geriye gitmez. Ekonomik ilişkilerimiz arzu ettiğimiz düzeyde olmasa da iki ülkenin pazar büyüklüklerini dikkate aldığımızda bunu birkaç katına çıkarabiliriz." diye konuştu.

Öğrenciler daha sonra TMV Pakistan Direktörü Selahattin Batur'la buluştu.

Batur, TMV'nin ülkede 26 okul işlettiğini belirterek öğrenci sayısının ise 13 bine ulaştığını kaydetti.

AA İslamabad ofisini de ziyaret eden öğrenciler, bir hafta boyunca Lahor ve İslamabad'da TİKA tarafından yürütülen projeleri gözlemleyip çeşitli faaliyetlere katılacak.

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