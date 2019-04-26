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Türk rock grubu Pera öğrencileri coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 02:35 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi 11.

Türk rock grubu Pera öğrencileri coşturdu

Bartın Üniversitesi 11. Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında sahne alan Pera grubu öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Bartın Üniversitesi 11. Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri’nin ikinci günü de dolu dolu geçti. Kutlubey Kampüsü Şenlik Alanında gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrenciler ‘Kulüpler Sokağı’nı gün boyunca boş bırakmadı.
Şenlik alanına kurulan sahne gerçekleştirilen boya festivali "ColorFest" ise renkli görüntülere sahne oldu. Ellerindeki boyalarla birbirlerini boyayan gençler, aynı zamanda müzik eşliğinde dans etti.
Öğrencilerin doyasıya eğlendiği programda Bartın Üniversitesi öğrencileri Mehdi Çiftçi ve Sefa Başaran ise canlı performansıyla alanı dolduran öğrencileri coşturdu.
Bartın Üniversitesi 11. Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri’nin ikinci günün finalini ise Pera grubu yaptı. Türk rock müziğinin son dönemde adından en çok bahsettiren gruplarından Pera, performansıyla öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı. Elektronik ortamda en çok dinlenen gruplar arasında olan Pera’nın parçalarına öğrencilerin hep bir ağızdan telefonlarının ışıklarını açarak eşlik etmesi ise güzel görüntüler oluşturdu.

Türk rock grubu Pera öğrencileri coşturdu

Türk rock grubu Pera öğrencileri coşturdu

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