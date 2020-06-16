HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türk - Rus 17’nci ortak kara devriyesine saldırı! MSB'den açıklama

Türk - Rus 17’nci ortak kara devriyesine saldırı! MSB'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 16:22 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, 17’nci Birleşik Kara Devriyesi’nin Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında yapıldığını, devriye sırasında niteliği belirsiz bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bir devriye aracının hafif hasar gördüğünü duyurdu.

Türk - Rus 17’nci ortak kara devriyesine saldırı! MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 5 Mart’ta imzalanan Moskova Mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirilen 17’nci Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiğini bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, devriye esnasında niteliği belirsiz bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bir devriye aracının hafif hasar gördüğü ve emniyetli bir şekilde bölgeye çekildiği belirtildi.

"OLAYDA ETKİLENEN PERSONEL BULUNMAMAKTADIR"

Ayrıca söz konusu saldırıdan etkilenen personelin bulunmadığı ve mutabakat kapsamında devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "05 Mart TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17’nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir. Olayda etkilenen personel bulunmamaktadır. Mutabakat kapsamında devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
Mardin'de acı olay! Acil tıp teknisyeni hayatını kaybettiMardin'de acı olay! Acil tıp teknisyeni hayatını kaybetti
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Korkutan görüntü! İstanbul'u geçtiler

Korkutan görüntü! İstanbul'u geçtiler

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Bakan Varank duyurdu

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Bakan Varank duyurdu

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

İstanbul'u terk ettiler! Orman içinde saunalı ev...

İstanbul'u terk ettiler! Orman içinde saunalı ev...

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Diğer Haberler
Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi

Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi

Sakarya'da acı olay! Nehirde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Nehirde kaybolan 13 yaşındaki çocuktan acı haber

Mardin'de acı olay! 4’üncü kattan 3’üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Mardin'de acı olay! Acil tıp teknisyeni hayatını kaybetti

Bingöl'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Bingöl'de korkutan deprem

CHP'li eski vekil Dursun Çiçek ifade verdi

Dursun Çiçek ifade verdi

Yok olma riski taşıyor! Endemik bitki Tülüşah'ın yetiştiği yeni bir bölge bulundu

Yok olma riski taşıyor! Yetiştiği yeni bir bölge bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.