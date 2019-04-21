Türk sanatçılara Arnavutluk'taki Opera Festivali'nden ödül

TİRAN (AA) - Türk sanatçılar, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 17. Uluslararası Opera Festivali "Marie Kraja"da ikincilik ve üçüncülük ödüllerini aldı.

Tiran'daki Ortodoks Katedrali Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin finaline Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve eşi Ayşegül Erdal Yörük ve çok sayıda davetli katıldı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçılarından Ezgi Karakaya "Marie Kraja" ikincilik ödülüne layık görüldü. Faik Mansuroğlu da Arnavut sanatçı Nina Muho ile üçüncülük ödülünü paylaştı. Türkiye'den Hatice Zeliha Kökçek'in de katıldığı festivalde birincilik ödülünü Güney Koreli Dongo Kim elde etti.

Festivalin jüri üyeliğini, etkinliğin onur konuğu Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın yanı sıra Arnavutluk ve farklı ülkelerden önemli sanatçılar yaptı.

Tiran'da daha önce konserler düzenlediğini ve yeniden burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karahan, "Bir Türk olarak Tiran'da kendimi evimde hissediyorum." dedi.