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Türk sanatçılara Arnavutluk'taki Opera Festivali'nden ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 10:23 | Son Güncelleme

Türk sanatçılara Arnavutluk'taki Opera Festivali'nden ödül

TİRAN (AA) - Türk sanatçılar, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 17. Uluslararası Opera Festivali "Marie Kraja"da ikincilik ve üçüncülük ödüllerini aldı.

Tiran'daki Ortodoks Katedrali Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin finaline Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve eşi Ayşegül Erdal Yörük ve çok sayıda davetli katıldı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçılarından Ezgi Karakaya "Marie Kraja" ikincilik ödülüne layık görüldü. Faik Mansuroğlu da Arnavut sanatçı Nina Muho ile üçüncülük ödülünü paylaştı. Türkiye'den Hatice Zeliha Kökçek'in de katıldığı festivalde birincilik ödülünü Güney Koreli Dongo Kim elde etti.

Festivalin jüri üyeliğini, etkinliğin onur konuğu Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın yanı sıra Arnavutluk ve farklı ülkelerden önemli sanatçılar yaptı.

Tiran'da daha önce konserler düzenlediğini ve yeniden burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karahan, "Bir Türk olarak Tiran'da kendimi evimde hissediyorum." dedi.

Festivalin kalitesine dikkati çeken Karahan, Arnavutluk Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile iş birliği için yetkililerle görüştüğünü aktardı.

Arnavutluk Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ve festivalin kurucusu Zana Çela da festivali 1999'da birkaç sanatçı ile başlatmayı düşündüklerini dile getirerek, festivalin genç sanatçı ve şarkıcıların vokalleriyle salonu ısıttığını söyledi.

Arnavutluk Radyo Televizyon Kurumu, Association "Culture-Media-Arts", Avrupa Birliği (AB) Arnavutluk Delegasyonu iş birliğinde 19-20 Nisan'da düzenlenen festivalde dünyanın farklı ülkelerinden 270 sanatçı arasından seçilen 15 sanatçı yer aldı.

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