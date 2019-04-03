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Türk savunma sanayisi Latin Amerika’da görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 17 Türk savunma sanayisi firmasının katıldığı "12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı" Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başladı. Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 12. LAAD Savunma ve Güvenlik fuarına milli katılımla 17 Türk savunma sanayi firması katıldı.

Fuarda, Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zırhlı araç platformları, insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri ve lojistik destek ürünleri tanıtıldı.

'Savunma ve Güvenlik Fuarı' Brezilya'da başladı

Savunma sanayisi üreticisi 400'den fazla uluslararası firmanın katılımıyla kapılarını açan fuara 17 Türk savunma sanayisi firması da katılıyor.
Hava Elektronik Sanayi (Havelsan) Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuar kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, gelecek yıllarda Latin Amerika pazarında daha etkin olmayı düşündüklerini söyledi.
Nacar, paraşüt simülatörünün ciddi ilgi gördüğünü kaydederek, "Ürünümüzün bu şekilde ilgi görmesi bizi memnun etmiş durumda. İnşallah bu pazarda önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

T129 ATAK HELİKOPTERİNE BÜYÜK İLGİ

T129 ATAK HELİKOPTERİNE BÜYÜK İLGİ
Fuarda ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından üretilen T129 Atak helikopteri tanıtıldı. Katılımcılar, Atak helikopterine yoğun ilgi gösterdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen ise fuarın çok verimli geçtiğini ve birinci günde Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Antonio Hamilton Martins Mourao, Kara Kuvvetleri Komutanı Edson Leal Pujol ve hava kuvvetlerinden çok üst düzey yetkililerin stantlarını ziyaret ederek, tüm ürünler hakkında bilgi aldığını ifade etti.
Özmen, Atak helikopterinin ilgiyi üstünde toplandığını belirterek, "Özellikle roadshowdaki başarısından ve Rio üstlerindeki o muhteşem uçuşundan dolayı T129 Atak helikopterimiz, komutanlar, kara havacılık personeli ve herkesin ilgisini çekmiş durumda. Brezilya çok büyük bir coğrafya.
Ülkenin keşif gözetleme maksadıyla insansız hava aracına ihtiyacı da bugün gündeme geldi. Çok üst düzey yetkililer ile çok verimli görüşmeler yaptık. Brezilya'nın Türkiye ile savunma sanayi başta olmak üzere işbirliği potansiyelini gördük." ifadelerini kullandı.
Fuarın olumlu yansıdığını aktaran Özmen, yeni sözleşmeler ile Türkiye'yi dönmeyi umut ettiklerini kaydetti.
İki yılda bir düzenlenen ve Latin Amerika'nın en büyük savunma fuarı olan LAAD, 5 Nisan'a kadar devam edecek.
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Anahtar Kelimeler:
Türk savunma sanayisi atak

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