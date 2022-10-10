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Türk Telekom IP adresi nasıl öğrenilir? Türk Telekom modem arayüz IP adresi nedir?

10.10.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom IP adresleri, Türk Telekom altyapısı ile internete giren her kullanıcının cihazına atanan kimlik numarasıdır. Çoğunlukla bu numaralar dinamik yapıdadır ve her internete bağlanıldığında numaraların bir kısmı değişmektedir. IP adresleri internet modemlerinin markalarına göre tanımlanmaktadır. Nadiren bazı durumlarda IP adreslerinde farklılıklar olabilmektedir.

Türk Telekom IP adresi nasıl öğrenilir? Türk Telekom modem arayüz IP adresi nedir?

İçindekiler

  • Modem IP Adresi Nasıl Öğrenilir?
  • Türk Telekom Statik IP Nasıl Alınır?

Türk Telekom IP adresi olarak belirli değerler kullanılmaktadır. Türk Telekom kullanan kullanıcılar modemlerinde gerekli ayarları yapabilmek için IP değerlerini bilmelidir. Modeme giriş için ise kullanıcı adı ve şifre bilgisine ihtiyaç vardır. Çoğunlukla her markanın kullanıcı adı farklıdır.

Modem IP Adresi Nasıl Öğrenilir?

İnternete bağlanan çoğu kullanıcının IP adresi dinamik bir yapıya sahiptir. Kullanıcılar modemi kapatıp açtıklarında veya internet bağlantısı kesildiğinde IP adresleri de değişmektedir. Türk Telekom altyapısı ile internete bağlanan kişiler, IP adreslerini öğrenmek için modem girişi yapmalıdır. Türk Telekom’da sıklıkla IP adresi olarak 192.168.1.1 ile 192.168.2.1 numaraları kullanılmaktadır. Türk Telekom modem arayüz IP adresi olarak ise çoğunlukla 192.168.1.1 değerleri tercih edilmektedir.

Kullandığınız tarayıcınıza bu numaraları yazdığınızda modeminize kolay bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Modem arayüz IP adresi ve şifresi tüm markalarda genellikle aynıdır. Kullanıcı adı "admin", şifre ise "turktelekom" veya "ttnet" şeklindedir. Eğer bağlantıda herhangi bir problem ile karşılaşırsanız, modem IP adresindeki giriş talimatlarını takip edebilirsiniz. Modeme giriş esnasında kablo bağlantı ayarlarının doğru bir şekilde yapılması da son derece önemlidir.

Türk Telekom Statik IP Nasıl Alınır?

İnternete giren her kullanıcıya servis sağlayıcısı tarafından dinamik IP adresleri atanmaktadır. Statik IP adresleri ise kalıcıdır. Kullanıcılar IP adreslerinin sabit kalmasını istediklerinde Türk Telekom servis sağlayıcısı ile iletişime geçmelidir. Bu IP adresleri kullandığınız modeminize atanmaktadır.

Servis sağlayıcısı belirli bir ücret karşılığında modeminize değişmeyecek bir IP adresi tanımlar. Bu IP adresi bir başka kullanıcıya atanmaz. Statik IP adresi almak için Türk Telekom’a online başvuru yapabilir veya müşteri hizmetlerinizi arayarak iletişime geçebilirsiniz.

Statik IP adresleri benzersiz olduğundan kullanım esnasında güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olması gerekir. Bu IP adreslerini çoğunlukla aşağıdaki hizmetlerden yararlanmak isteyenler tercih etmektedir.

  • Bilgisayara uzaktan erişim
  • Video konferans
  • FTP hizmeti ( İnternete bağlı olan iki cihaz arasında veri alışverişini sağlamak için)
  • Uzaktan masaüstü yönetimi
  • Oyun sunucusu
  • E-posta sunucusu
  • VoIP (IP üzerinden video, mesaj ya da ses gönderme)
  • Web&alan adı hizmeti
  • Virtual private network (Sanal özel ağ)
IP adresi ne işe yarar? IP adresi hangi bilgileri içerir?IP adresi ne işe yarar? IP adresi hangi bilgileri içerir?


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Türk Telekom
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