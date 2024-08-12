Türk Telekom paket fiyatlarına zam yaptı

Türk Telekom resmi web sayfasında internet paketlerine zam yaptığını duyurdu. Yeni fiyat listesinin bulunduğu duyuruda tarifelere yüzde 30 oranında zam uygulandığı görüldü.

16 Mbps hızındaki en uygun paket için taahhütlü aylık ücret 579 TL olarak belirlenirken, 1000 Mbps hızındaki paketin aylık ücreti 1089 TL'ye kadar oldu.

Altyapısı uygun olan kullanıcılar daha yüksek hızları tercih etmek istediklerinde, bu hızlar için ödeyecekleri bedel de artıyor. Aynı hız ve özelliklerdeki paketlerin rakip firmaların tarifelerinin daha uygun olması, Türk Telekom kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.