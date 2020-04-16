Türk Telekom, Vodafone, Turkcell’e EBA TV ücretsiz internet paketi başvuru nasıl yapılır?

Koronavirüs nedeniyle okullara kapandı öğrenciler EBA TV kanalıyla uzaktan eğitime devam ediyorlar. EBA TV’nin internet takibi tekrar yayınların izlenebilmesi için servis sağlayıcılar ücretsiz internet kampanyası duyurdular. Peki EBA TV ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılır? İşte Türk Telekom, Vodafone, Turkcell’in ücretsiz internet kampanyalarına başvuru rehberi...
Türk Telekom EBA TV’de kullanılmak üzere sağladığı 3 GB’ı 8 GB’a çıkardı. Başvuru için EBA yazıp 5555’e göndererek başvuru sürecini başlatabilirsiniz.
Vodafone Nisan sonuna kadar kullanıcılarına 6 GB’lık ücretsiz internet desteği sağlıyor. Vodafone için başvuru yapmanız gerekmiyor. Tüm Vodafone kullanıcılarına eba.gov.tr adresi için 6 GB’lık kullanım hakkı tanınmış durumda.
Turkcell aboneleri ise "BİP" uygulamasındaki "Keşfet" menüsü altında bulunan "EBA" kanalını takip edip mesaj gönder ekranında yer alan "Hemen Kazan" seçeneği üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilecek.
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