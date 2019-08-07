HABER

Türk Telekom'daki TİS anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 14:37 | Son Güncelleme

Türkiye Haber-iş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak: - "Ülkemizin en önemli kurumlarından Türk Telekom'da TİS anlaşmasını işverenle karşılıklı iyi niyet adımları atarak bağıtladık. Ülkedeki koşullar dikkate alındığında iyi bir sözleşme imzaladık"

Türkiye Haber-iş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Türk Telekom AŞ'de imzalanan 13. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile ilgili, "Ülkedeki koşullar dikkate alındığında iyi bir sözleşme imzaladık." ifadelerini kullandı.

Solak, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Telekom ile 13. Dönem TİS görüşmelerinin 16 Nisan'da başladığını belirtti.

TİS'in yaklaşık 10 bin 200 çalışanın 1 Mart 2019 ile 28 Şubat 2021 arasındaki mali ve sosyal haklarını kapsadığını bildiren Solak, şunları kaydetti:

"Masaya yapıcı ve makul taleplerle oturduk. Bu yaklaşımımıza işveren tarafından da karşılık verildi. Böylece ülkemizin en önemli kurumlarından Türk Telekom'da TİS anlaşmasını işverenle karşılıklı iyi niyet adımları atarak bağıtladık. Ülkedeki koşullar dikkate alındığında iyi bir sözleşme imzaladık."

Sözleşmeyle ücretlere ilk 6 ay için seyyanen 480, ikinci 6 ay için seyyanen 300, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemler için yüzde 4,25 zam yapılacağını ifade eden Solak, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemdeki enflasyon oranının (TÜFE) yüzde 4,25'i aşması durumunda, aşan kısma denk düşen tutarın ücretlere ilave edileceğini kaydetti.

İmzalanan sözleşmede çalışanlar açısında kazanım niteliğinde maddeler olduğuna dikkati çeken Solak, şu bilgileri verdi:

"TİS görüşmelerindeki uzlaşmanın Kurban Bayramı'nın hemen öncesine denk gelmiş olması gözetilerek, bu TİS dönemine münhasır bin lira (500 lira TİS farkları ile birlikte, kalan 500 lira ise 2020 Temmuz sonunda olmak üzere) bayram harçlığı ödemesi yapılacak. TİS farkları ve bayram harçlığı ücretinin Kurban Bayramı'ndan önce ödenmesi hususunda mutabakata varıldı. Sözleşmemiz, tüm üyelerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

PARTNERBu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek Bu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek
Aydın'da sezonun ilk kuru inciri kilosu 100 TL'den satıldıAydın'da sezonun ilk kuru inciri kilosu 100 TL'den satıldı
GÜNCELLEME 2 - Mersin'de orman yangınıGÜNCELLEME 2 - Mersin'de orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Toplu İş Sözleşmesi Türk Telekom AŞ Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayı içinde patlayıcı ele geçirildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Beykoz'da kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Acı haberi böyle aldı

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden düzensiz göçmen açıklaması

Göç İdaresi'nden tartışılan konuyla ilgili açıklama

Bakan Dönmez: 'Yavuz' Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.